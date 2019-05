Der erste Frust ist verflogen. Borussia Dortmund stellt die Weichen für die neue Saison. Das Ziel ist, dem FC Bayern München endlich die Meisterschale wegzuschnappen. Dass der BVB am Ende der Krisen-Saison 2017/18 schon 2018/19 souverän auf Platz 2 der Tabelle steht, hätten nur wenige für möglich gehalten. Die Aktie zeigt sich in den letzten Wochen wieder in einer technisch ausgezeichneten Form. Wie viel Potenzial steckt noch in der BVB-Aktie?

