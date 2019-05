Köln (ots) - Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt zeichnet am 23. Mai 2019, in einer festlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin, erneut Programmleistungen im Film, Fernsehen, Radio und Internet aus. 767 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz bewerben sich um den renommierten CIVIS Medienpreis: 21 Programme sind nominiert - vier Preise bereits vergeben.



Antisemitismus und Rechtsextremismus sind die großen Themen des CIVIS Programmwettbewerbs 2019, neben Migration, Integration sowie Flucht und Asyl. Das politische Klima in Deutschland und Europa verändert sich. Es geht um unsere demokratischen Grundwerte.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani und Bundesaußenminister Heiko Maas sind Schirmherren des CIVIS Medienpreises 2019.



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Staatsministerin Michelle Müntefering werden die Medienpreise überreichen - gemeinsam mit dem Intendanten des Westdeutschen Rundfunks Tom Buhrow, dem Generaldirektor des Österreichischen Rundfunks Alexander Wrabetz, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Freudenberg Stiftung Andreas Freudenberg, dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks Lutz Marmor, dem Intendanten des Deutschlandradios Stefan Raue und dem Fernsehdirektor des Westdeutschen Rundfunks Jörg Schönenborn.



Pinar Atalay, Siham El-Maimouni, Cherno Jobatey, Reiner Reitsamer moderieren die CIVIS TV-Gala 2019. Laudatorinnen und Laudatoren sind: Minu Barati-Fischer, Friederike Behrends, Roger de Weck, Jo Groebel, Ralf Köttker, Michael Loeb, Schiwa Schlei, Jona Teichmann, Bakel Walden, Barbara Weinzierl.



Der CIVIS Medienpreis 2019 wird in sechs Kategorien vergeben: AUDIO, TV.VIDEO, CINEMA, DIGITAL, YOUNG C. und SPECIAL: "Fußball + Integration".



Alle nominierten Programme im Überblick: www.civismedia.eu/downloads/2019_civis_nominierungen.pdf



Sendetermine und weitere Informationen: www.civismedia.eu/downloads/2019_civis_sendetermine.pdf



Presseinformation und Bildmaterial: www.civismedia.eu/medienstiftung/presse



Presseanfragen an: sandra.domagalla@civismedia.eu



Pressekontakt: CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa Minoritenstrasse 7 50667 Köln | Deutschland +49 (0)221 277 5870 www.civismedia.eu | info@civismedia.eu facebook.com/civismediaprize | twitter.com/civismediaprize | twitter.com/civispreis Facebook | Twitter: CIVIS19