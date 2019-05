++ Europäische Aktienmärkte starten mit moderaten Kursverlusten in die neue Woche ++ DE30 notiert innerhalb eines bullischen Trendkanals ++ Infineon hat beschlossen, seine Lieferungen an Huawei auszusetzen ++Der Beginn des Handels in Europa bringt nach einer gemischten Sitzung in Asien moderate Rückgänge mit sich. Dies ist der Fall, obwohl risikobezogene Währungen wie AUD und NZD aufwerten konnten, was auf einen verbesserte Risikostimmung hindeutet. Allerdings wurden beide antipodischen Währungen hauptsächlich durch das Wahlergebnis in Australien getrieben, wobei es fraglich ist, ob dies länger anhaltende Auswirkungen auf den Aussie haben könnte. Der anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte für den australischen Dollar weiterhin der wichtigste Faktor sein. Moderate Rückgänge an den europäischen Aktienmärkten signalisieren keine Veränderung der technischen Perspektive ...

