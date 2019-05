Die Stärke der Verteilerplatte FH 63 und die Düsenlänge werden aufgrund der Eingabe verschiedener Parameter im Konfigurator automatisch berechnet. Bei der Auswahl der Formgröße zeigt die dynamische Anzeige optimal das Verhältnis zwischen Verteiler und Verteilerplatte an. So wird im Zweifel die nächst größere oder kleinere Platte ausgewählt. Nach der Konfiguration der Temperierung werden abschließend das Material der Verteilerplatte sowie alle anderen Platten für den kompletten Formaufbau ausgewählt. Während der Konfiguration erfolgt bereits eine Live-Anzeige des Verteilers. So können individuelle Anpassungen direkt am Bildschirm verfolgt und bearbeitet werden. Am Ende des Prozesses werden die 3D-Daten sofort erstellt und stehen dem Kunden umgehend zum Download zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist die sofortige Preiskalkulation.

