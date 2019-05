4 Sterne! In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,00%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft.

Das Geschäftsmodell der DEAG sei laut Analysten mit den breit diversifizierten und margenreichen Geschäftsfeldern für die Zukunft gut aufgestellt. Die Anleihegläubiger werden zudem durch anlegerfreundliche Anleihebedingungen und durch Garantien abgesichert. In Verbindung mit der Rendite von 4,72% p.a. (auf Kursbasis von 105,00% am 17.05.2019) sei die Anleihe daher weiterhin "attraktiv".

DEAG-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte Unternehmensanleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG mit Laufzeit 31.10.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Im Rahmen der überzeichneten Emission wurden 20 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Der Erlös aus der Anleihe dient zur Finanzierung des Wachstums der DEAG in den Kernmärkten bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungsstruktur. ...

