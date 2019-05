Ibiza 12 Points. Das war eine der dutzenden Anspielungen auf das Politerdbeben vom Wochenende, weil ja gleichzeitig mit dem Song Contest. Und was macht die Wiener Börse nach dem Ibiza-Gate? Hält sich super, denn: Die Erste hat heute Ex-Tag, der Abschlag kostet dem ATX rund 0,7 Prozent. Ohne diesen technischen Sondereffekt wäre man heute (intraday Vormittag) vor dem DAX sogar ... Was sagt uns das? Nun, an jeder anderen Börse der Welt würde es wohl ein bisschen Reaktion geben. Dem ATX ist das aber offenbar völlig egal. Internationale Stakeholder sind also vorerst nicht aufgescheucht. Und nach der grossen NY-Roadshow im April hat man ja auch keine spontanen Volumensentwicklungen gesehen. Ich denke, man sieht sich Österreich an, es braucht eine ...

