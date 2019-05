Rüschlikon (ots) - 20. Mai 2019 - Smarte Assistenten dürften den

Tourismus in den kommenden zehn Jahren mindestens so prägen, wie es

Smartphones in den vergangenen zehn Jahren getan haben. Dies zeigt

eine Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts, die heute erscheint.



Die Studie mit dem Titel «Unterwegs mit smarten Assistenten - Ein

Szenario zum Reisen der Zukunft» untersucht die Entwicklung des

Reisens bis 2030. Sie wurde im Auftrag der Konferenz der regionalen

Tourismusdirektoren der Schweiz (RDK) verfasst.



Für den Reisenden werden smarte Assistenten zum persönlichen

Reisebüro, Navigator, Übersetzer oder Tour-Guide. Sie übernehmen

jegliche administrativen Aufgaben wie Ticketkäufe oder Check-ins.

Smarte Assistenten, die natürliche Sprache verstehen und uns als

Coaches zur Seite stehen, werden in Bezug auf ihre Dienstleistungen

nicht von einem sehr kompetenten menschlichen Assistenten zu

unterscheiden sein. Mehr noch: Sie werden besser über unsere

Interessen Bescheid wissen und unsere Vorlieben genauer kennen, als

fremde Auskunftspersonen das je können werden.



Um für smarte Assistenten bereit zu sein, dies eine Kernaussage

der Studie, müssen Tourismusdestinationen «maschinenlesbar» werden.

Sonst würden ihre Angebote nicht gefunden und vom Gast nicht

wahrgenommen. Noch, so die Autoren, sei der Markt für smarte

Assistenten nicht von wenigen grossen Playern unter sich aufgeteilt.

Mit offenen, standardisierten Daten können sich auch Lösungen

durchsetzen, welche die Privatsphäre der Nutzenden nicht

unterwandern.



Die neue GDI-Studie skizziert ein Zukunftsszenario und bietet eine

Navigationshilfe für den Schweizer Tourismus: Wie geht man bei der

Digitalisierung der eigenen Region vor? Wie werden Touristen mit

smarten Assistenten reisen? Und wie stellt man gewonnene Daten am

besten zur Verfügung?



Die Studie «Unterwegs mit smarten Assistenten» ist online als

kostenloser Download erhältlich: gdi.ch/tourismus.



