In einem 45-minütigen Feature "Europa und wir - wie die EU unseren Alltag prägt" im SWR Fernsehen kommen Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Wort und beschreiben, in welchem Ausmaß die Europäische Union ihr tägliches Leben prägt. "Europa und wir - Wie die EU unseren Alltag prägt" am Donnerstag, 23. Mai 2019, um 21 Uhr im SWR Fernsehen.



Europa und eine glückliche Ehe



Familie Bouvatier gäbe es ohne Europa nicht. Das deutsch-französische Paar hat sich über den europäischen Studierendenaustausch Erasmus kennen und lieben gelernt. "Wir mit unseren drei Kindern sind Europäer", sagen die beiden. Doch die rechten Bewegungen überall machen ihnen Angst. "Ist Europa in Gefahr", fragen sie sich. Europa und der Brexit Viele Unternehmen im Südwesten sind angesichts der europäischen Herausforderungen in Sorge. Der mittelständische Hemdenhersteller Olymp fragt sich, welche Auswirkungen das Hin und Her um den Brexit bereits heute hat und wie das Hemd nach dem Brexit noch nach Großbritannien kommen soll. Auch Spediteur Daniel Hensel aus Grolsheim fürchtet, dass seine LKW nach dem Brexit stundenlang an der englischen Grenze festsitzen. Ihn ärgert, dass einzelne Staaten ihre "eigene Gesetze" machen. Er wünscht sich mehr Kontrolle durch die EU. Denn die Lohn- und Arbeitsbedingungen, die er einhalten muss, würden von der Konkurrenz aus dem Osten oft unterwandert.



Europa und seine Verordnungen



Malermeisterin Katrin Weiss aus Renningen hat einen Teil ihrer Ausbildung in Italien absolviert. Das Erasmus-Programm für Handwerker hat ihr Leben umgekrempelt. Europa beginne mit den Menschen, nicht mit EU-Verordnungen aus Brüssel, sagt sie. Doch diese EU-Verordnungen werden für Landwirt Peter Acker aus Bodenheim zunehmend zum Problem. Von den vielen EU-Kontrollen und der Bürokratie fühlt sich der Bauer gegängelt.



