Groß-Umstadt (ots) - Produkte in den Warenkorb legen, einen Blick auf die Verfügbarkeit werfen, dann einen Klick auf den "Bestellen"-Button: Ein normaler Auftrag im Online-Shop des Designmöbel-Händlers Cairo AG im hessischen Groß-Umstadt. Ungewöhnlich nur die Anzahl der Produkte und die Größe des Warenkorbs: Mit einem Gesamtwarenwert von 96.876,17 Euro war das der größte reine Online-Shop-Auftrag in der Unternehmensgeschichte, der bislang ausgeliefert wurde. "Die schnelle Warenverfügbarkeit war für den Kunden entscheidend. Er hatte eine konkrete Vorstellung von dem, was er wollte und fand alle Produkte bei uns vorrätig", sagt Gero Furchheim, Vorstand der Cairo AG.



Wegen der Größe des Auftrags überwies der Kunde auf Grundlage einer Bestätigungs-E-Mail den Gesamtbetrag als Vorauskasse. Erst zur Abstimmung des Wunschliefertermins hatte der Versandhändler telefonischen Kontakt mit dem Kunden. Während normale Bestellungen des Unternehmens nach dem Motto "heute bestellt - morgen geliefert" erfüllt werden, verließ diesmal sechs Tage nach Bestelleingang ein kompletter 40-Tonnen-LKW das Firmengelände und lieferte die Ware mit einer Direktfahrt inklusive Aufbauservice aus. "Mit sogenannten Trust-Elementen wie dem Trusted-Shop-Siegel und den veröffentlichten Kundenbewertungen schaffen wir Vertrauen - aber bei größeren Bestellungen ist es üblich, das vorab Liefer- oder Produktdetails mit unserem rund um die Uhr erreichbaren Serviceteams besprochen werden. Bei dem Auftrag in dieser ungewöhnlichen Größenordnung gingen wir zunächst von einem Fake aus, auch weil der Kunde auf unseren unmittelbaren Anruf nicht reagierte. Gewissheit hatten wir erst, als zwei Tag nach der Bestellung die Vorauskassenzahlung auf unserem Bankkonto einging", so Furchheim.



Bestellt wurden hochwertige Möbel von USM Möbelbausystem Haller, Vitra, Kartell und La Palma, dazu vielfältige Accessoires. Der Kunde möchte nicht genannt werden. Mit seiner Erstbestellung im Unternehmen war er aber nach eigenen Aussagen zufrieden.



"Der durchschnittliche Warenkorb einer Online-Bestellung in Deutschland weist nach Studien des E-Commerce-Verbands 110,60EUR auf", sagt Furchheim, der zugleich Präsident des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh) ist. "Wir sehen uns bestätigt in unserer Annahme, dass es faktisch keine Grenzen oder Ausschlüsse für Waren gibt, die im Onlinehandel verkauft werden", so der Verbandsvertreter. Nach bevh-Studien wird mehr als jeder 8. Euro im privaten Konsum im E-Commerce ausgegeben - auch im Jahr 2019 mit einem Plus von +10,5 %.



Für Roland Fesenmayr, CEO der OXID eSales AG, über deren Shop-System der Auftrag erfasst wurde, ist dieser Auftrag rekordverdächtig: "Wir wissen, dass unsere Kunden mit ihren E-Commerce-Plattformen Außergewöhnliches erreichen können. Mir persönlich ist im B2C-Bereich keine größere Bestellung bekannt. Für uns ist wichtig, dass unsere Plattform eine einzigartige Kundenerfahrung ermöglicht und beim Online-Einkauf Vertrauen schafft. Es ist schön, dass sich das in solchen Warenkorbwerten für unsere Kunden auszahlt." Moderne Webshops bieten Beratung, Erlebnisse und Geschichten. Dies setzt OXID eSales seit 9 Jah-ren gemeinsam mit der Cairo AG um. So ist bei Cairo über 3d.cairo.de ein virtueller Besuch im realen Designstore möglich, bei dem Produkte aus dem fotografischen 3D-Modell des Ladengeschäfts direkt in den Warenkorb gelegt werden können. Inspirationen zu Neuheiten und Möbelklassikern gibt die Cairo AG auch über einen gedruckten Designkatalog, den Kun-den und Interessenten regelmäßig zugeschickt bekommen.



"Am Ende ist aber die hohe Warenverfügbarkeit sowie die schnelle und unkomplizierte Lieferung außergewöhnlicher Produkte der Kernvorteil des Möbel-Onlinekaufs - wie die ungewöhnliche Bestellung gezeigt hat", resümiert Gero Furchheim.



Die Cairo AG wurde 1995 von einem Netzwerk inhabergeführter Möbelgeschäfte, den creativen inneneinrichtern in Darmstadt, gegründet. Bekannt wurde der Händler für hochwertige Designmöbel und Accesoires durch den Cairo Designkatalog in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Vertrieben werden Marken wie Vitra, USM Möbelbausysteme, Kartell oder Artemide, die nach dem Motto "Heute bestellt - morgen geliefert" kurzfristig von der Zentrale in Groß-Umstadt aus geliefert werden. Etwa 50% des Geschäfts werden heute im Internet realisiert, obwohl mit Ladengeschäften in bester Innenstadtlage in Frankfurt und Nürnberg ebenfalls wachsende Umsätze erzielt werden.



