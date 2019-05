Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon beliefert den bei der Trump-Administration in Ungnade gefallenen chinesischen Telekomausrüster Huawei nicht mehr mit Waren, die aus den USA stammen. Infineon habe entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, nachdem Huawei auf einer schwarzen Liste des US-Handelsministeriums aufgetaucht sei, heißt es in einer Stellungnahme des Chipherstellers aus dem Speckgürtel von München.

Es stimme aber nicht, dass alle Lieferungen von Infineon an Huawei ausgesetzt seien. Dies hatte die Zeitung Nikkei Asian Review unter Bezugnahme auf zwei Insider berichtet. Der größte Teil der Produkte, die Infineon für Huawei produziere, unterliege nicht den gesetzlichen Beschränkungen der US-Exportkontrolle. Diese Lieferungen würden deshalb fortgesetzt.

Welche Produkte von den Beschränkungen betroffen sind, teilte Infineon nicht mit. Laut Nikkei versorgt das Unternehmen Huawei mit Mikrocontrollern und Leistungshalbleitern mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen US-Dollar jährlich.

Infineon halte sich in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig sei, an die Bestimmungen, treffe jedoch alle Maßnahmen, um das Kundenvertrauen bei der Belieferung zu erfüllen, heißt es in der Konzernmitteilung weiter.

May 20, 2019

