BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Spitzenökonomen haben sich zur Vermeidung von Fahrverboten für die Einführung einer Städte-Maut stark gemacht. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten 30 Ökonomen, solch eine Städte-Maut sei eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Antwort auf die mit dem zunehmenden Autoverkehr verbundenen Probleme.

"Eine Städte-Maut bietet die Möglichkeit, mit einer modernen Verkehrspolitik sozial ungerechte und ökologisch wenig zielführende Fahrverbote zu umgehen", sagt Manuel Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs 'Umwelt und Ressourcen' am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI.

Mehrere deutsche Städte verstoßen gegen die europäischen Grenzwerte für Stickoxide. In einigen Städten ist bereits ein Fahrverbot verhängt worden.

Eine Maut würde es für Verkehrsteilnehmer attraktiver machen, auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad umzusteigen, so die Ökonomen. Die Einnahmen aus der Städte-Maut sollten im Gegenzug für eine Verbesserung des ÖPNV, der Fahrradinfrastruktur sowie zur Finanzierung von Sozialtickets genutzt werden. Die Ökonomen schlugen vor, dass eine Städte-Maut schrittweise eingeführt werden sollte.

Die entfernungs- und schadstoffabhängige Straßennutzungsgebühr sollte zeitlich gestaffelt alle negativen externen Effekte wie Stau, Lärm und Luftschadstoffe berücksichtigen, so der Vorschlag.

"Um eine hohe Akzeptanz der Städte-Maut in der Bevölkerung zu erreichen, sollte die Bevölkerung von Anfang an in entsprechende Modellprojekte eingebunden werden", sagt Lars Grotewold, Leiter des Bereichs Klimawandel bei der Stiftung Mercator.

Unter den unterzeichneten Ökonomen befinden sich Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Forschungsinstituten und Universitäten aus ganz Deutschland, so das RWI.

