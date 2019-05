BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch der Panzerlehrbrigade der Bundeswehr in Munster eine Steigerung der Verteidigungsausgaben zugesagt, um die Truppe in einen besseren technischen Zustand zu versetzen.

Bei dem Besuch der schnellen Eingreiftruppe der Nato, deren Kern die Brigade bildet, sei deutlich geworden, dass alles unternommen werde, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. "Dass daran weitergearbeitet wird, das ist auch den Einsatz von Haushaltsmitteln wert", sagte die Kanzlerin. "Und deshalb werden wir fortfahren bei der Steigerung auch der Ausgaben für den Verteidigungshaushalt."

Einerseits müsse "die gesamte Truppe in eine gute Ausrüstungssituation kommen", und zum zweiten habe man die Auswirkungen der Digitalisierung zu beachten, erklärte Merkel. "Technische Erneuerung muss schnell erfolgen. Beides erfordert Mittel." Merkel sah in ihrem Truppenbesuch "eine Ermutigung", noch stärker an der politischen Lösung von Konflikten mitzuarbeiten. "Alle politischen Bemühungen zur Entspannung sind nur dann wirksam, wenn gleichzeitig auch gezeigt wird, dass wir bereit sind, uns im Fall des Falles auch zu verteidigen", betonte sie aber.

