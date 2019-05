Der Handelsstreit gehört zum Grundrauschen am Aktienmarkt. Man ist geneigt, die Causaebenfalls in diese Schublade einzusortieren. Wenn aus politischen Gründen allerdings amerikanische oder auch deutsche HighTech-Unternehmen ihre Lieferung von Soft- und/oder Hardware an den chinesischen Netzwerk- und Smartphone-Riesen reduzieren oder einstellen, hat das schon eine besondere Dimension im Konflikt. Darauf wurde am 20.05.2019 im Rahmen des Bernecker TV-Programms mit Hans A. Bernecker geschaut.++ Wie ist das Manöver von Trump einzusortieren?++ Veränderter Blick auf US-High-Techs?++ Verzögerungen beim Ausbau von 5G-Netzen?++ Einschätzung zu





Hier geht es zum Video:





https://youtu.be/bpaZ30jm7MQ