Mainz (ots) - Der französische Immunologe Wolf Herman Fridman wird am 21. Mai 2017 für sein Lebenswerk auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapieforschung geehrt. Der mit 10 000 EUR dotierte Preis wird von dem in Mainz ansässigen Wissenschaftsverein Association for Cancer Immunotherapy CIMT alle zwei Jahre an einen europäischen Wissenschaftler in Anerkennung für dessen Lebenswerk verliehen. Wolf Fridman ist Professor Emeritus der Universität Paris Descartes sowie Gründer des Centre de Recherche des Cordeliers und Präsident der Canceropole Ile-de-France.



Die Preiskommission lobt insbesondere die außerordentlichen Leistungen von Fridman für das Verständnis des Mikroumfelds von Tumoren und dem Zusammenspiel mit dem Immunsystem.



"Wolf Fridman ist ein Ausnahmewissenschaftler und eine Führungspersönlichkeit der europäischen Krebsimmuntherapieforschung", erklärt Christoph Huber, Präsident der Association for Cancer Immunotherapy CIMT, die Entscheidung der Preiskommission. "Mit seinen breit aufgestellten Forschungsinteressen hat er viele Facetten des wissenschaftlichen Feldes maßgeblich beeinflusst: von den Grundlagen der Krebsimmunologie bis zur klinischen Behandlung und Prognostik. Als Mentor war und ist er maßgeblich an der Ausbildung und Förderung der derzeitigen und kommenden Generation von Ausnahmewissenschaftlern beteiligt."



Der Preis wird am Dienstag, den 21. Mai, ab 18:30 Uhr in der Mainzer Rheingoldhalle verliehen. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des siebzehnten Jahrestreffens der Association for Cancer Immunotherapy CIMT.



Über CIMT



Mit Hauptsitz in Mainz zählt CIMT zu den weltweit führenden Forschungs- und Kommunikationsplattformen für Forscher, Ärzte, Industrieunternehmen und Zulassungsbehörden, durch deren Zusammenspiel die Entwicklung neuartiger Krebsimmundiagnostik bzw. Krebsimmuntherapie verbessert wird. CIMT unterhält dabei Beziehungen zu allen internationalen Zentren und Forschungsnetzwerken der Immuntherapie. Der Verein wurde 2002 in Mainz von führenden Wissenschaftlern und Ärzten gegründet und wird durch einen international besetzten Vorstand koordiniert. Mehr Informationen zu CIMT unter www.cimt.eu und www.meeting.cimt.eu



