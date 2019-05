Die geplatzte Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ hatte grundlegende wirtschaftsfreundliche Reformen für Österreich veranlasst. Aber die wichtigsten davon bleiben nun in der Schwebe.

In der nun geplatzten österreichischen Koalitionsregierung war die Wirtschaft kaum ein Streitfaktor. Die FPÖ hatte keinen großen Anspruch auf wirtschaftspolitische Gestaltung. Was die Rechtspopulisten um den nunmehr zurückgetretenen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollten, war Zugriff auf die Innen- und vor allem auf die Einwanderungspolitik. Den bekamen sie und ließen im Gegenzug den Reformern der ÖVP weitestgehend freie Hand.

Aus der österreichischen Wirtschaft erfährt Bundeskanzler Sebastian Kurz zwar ebenso Verständnis und Zustimmung für seine Entscheidung wie ohnehin in der Öffentlichkeit. Allerdings werden auch Sorgen laut, dass die wirtschaftsfreundlichen Reformen nun durch die Regierungskrise stillstehen. Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, appelliert, "den für Österreich erfolgreich eingeschlagenen Weg der Standort- und Beschäftigungsstärkung weiter zu gehen".

Gerade aus deutscher Perspektive sind die wirtschafts- und sozialpolitischen Reformen bemerkenswert, die Österreich - in jeglicher, auch wirtschaftsstruktureller Hinsicht dem großen Nachbarn sehr ähnlich - seit der "Angelobung" des Kanzlers Kurz am 18. Dezember 2017 einleitete. In seiner Ankündigung von Neuwahlen betonte Kurz dies: "Wir haben es geschafft, die Schuldenpolitik in unserem Land zu beenden. Die Regierung hat österreichische Steuerzahler entlastet, unser Land sicherer gemacht, die Asylgesetze verschärft, die Mindestpension angehoben, die Sozialversicherungen zusammengelegt."

Diese Worte kann man als Wahlkampfauftakt verstehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...