Die Gemeinschaftswährung konnte am europäischen Nachmittag an Wert zulegen und so erreichte der EUR/USD sein Tageshoch über 1,1160. EUR/USD profitiert von Dollar Verkaufsdruck Nach fünf Tagen der Gewinne, erhält das Paar zum Beginn der neuen Woche Gebote und so erreichte es den Bereich der 1,1170, während der Dollar unter Angeboten leidet. Der Greenback ...

