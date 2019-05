Der Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics will seine Marktpräsenz in China weiter erhöhen und kündigt den Produktionsstart im chinesischen Wuxi noch für dieses Jahr an. Damit verfügt das Unternehmen bereits über drei Produktionswerke in China, nämlich in Qingpu, Zhuzhou und Wuxi. Es erzielt rund 20 Prozent des globalen Umsatzes in China und plant, den dortigen Umsatz mit dem neuen Werk um weitere 100 Mio. EUR zu steigern. Aktuell beschäftigt der Konzern 1.200 Mitarbeiter allein in China.

Elektromobilität im Fokus

Der Anbieter für Schwingungstechnik und Kunststofflösungen nimmt aus dem Grund zum dritten Mal an Asiens Messe, der "Auto Shanghai", teil. Das digitale Auto, Elektromobilität und alternative Antriebe stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung. Das chinesische und deutsche Messeteam wird das Produktportfolio seinen Besuchern präsentieren.

Der Automobilzulieferer gehört zu den 17 Firmen auf der chinesischen Messe, die ihre Produkte und Innovationen auf dem Deutschen Gemeinschaftsstand ausstellen. Dieser wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und der AUMA, dem Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft präsentiert. Die Messe in Shanghai hat sich seit ihrem Beginn 1985 zur Leitmesse der Automobilindustrie in ganz Asien entwickelt. Seit Beginn an wurde einen stetigen Aussteller- und Besucherzuwachs ...

