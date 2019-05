Die Deutsche Telekom (WKN:555750) hat sich in den letzten Jahren nicht gerade als Chartrakete erwiesen. Im Verhältnis zu einigen Konkurrenten, deren Kurs eingebrochen ist und die gerade ihre Dividenden zusammenstreichen, steht sie jedoch glänzend da. Was bei Vodafone (WKN:A1XD9Z) und Telefónica (WKN:850775) passiert ist, könnte grundsätzlich auch die Telekom treffen. Die Chancen stehen jedoch gut, dass Dividendenjäger weiterhin auf ihre Kosten kommen. So steht es um den Wettbewerb Dass die Telekom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...