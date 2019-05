Mainz (ots) - Woche 21/19



Do., 23.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.15 ZDF SPORTextra (Fub/HD/UT) Bundesliga VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin Relegation, Hinspiel Bundesliga - 2. Bundesliga Zusammenfassung aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart Reporter: Béla Réthy Moderation: Norbert König Deutschland 2019



Fr. 24.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF SPORTextra Bundesliga live (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt Relegation, Hinspiel 3. Liga - 2. Bundesliga Übertragung aus der BRITA-Arena in Wiesbaden Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Experte: Hanno Balitsch



In der Halbzeitpause:



gegen 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Barbara Hahlweg



gegen 19.08 Wetter (HD/UT)



Woche 22/19



So., 26.5.



Bitte Änderung beachten:



15.00 planet e.: Grillkohle aus Tropenholz (HD/UT) Film von Johannes Bünger, Vivien Pieper und Doris Ammon Deutschland 2019



("planet e.: Superfood - Der Hype ums gesunde Essen" verschiebt sich auf einen späteren Termin.)







Mo., 27.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.35 ZDF SPORTextra (Fub/HD/UT) Bundesliga 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart Relegation, Rückspiel 2. Bundesliga - Bundesliga Zusammenfassung aus dem Stadion An der Alten Försterei in Berlin Reporter: Béla Réthy Moderation: Norbert König Deutschland 2019



Di., 28.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Bundesliga live FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden Relegation, Rückspiel 2. Bundesliga - 3. Liga Übertragung aus dem Audi Sportpark in Ingolstadt Reporter: Martin Schneider Moderation: Jochen Breyer Experte: Hanno Balitsch



In der Halbzeitpause:



gegen 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Petra Gerster



gegen 19.08 Wetter (HD/UT)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



Woche 24/19



So., 9.6.



Bitte Änderung beim Sendetitel beachten:



9.30 Katholischer Pfingstgottesdienst



Woche 25/19



Di., 18.6.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Verachtung" von Christoffer Boe



