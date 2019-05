Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Köln (pta025/20.05.2019/16:10) - Der Vorstand der Decheng Technology AG hat heute erfahren, dass die mit der Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2017 beauftragte MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ("MSW") den für den Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31.12.2017 sowie zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Decheng Technology AG erteilten Bestätigungsvermerk bereits mit Schreiben vom 27. Juli 2018 widerrufen hat. Der Widerruf des Bestätigungsvermerks wird gestützt auf die Nichteinhaltung von Zusagen im Hinblick auf die Ausstattung der Decheng Technology AG mit Liquidität durch die operativ tätigen Tochtergesellschaften in Hongkong bzw. China. Der Bestätigungsvermerk wurde nach den Angaben von MSW ausschließlich im Hinblick auf diese Zusagen erteilt. Nachdem diese Zusagen nicht eingehalten wurden geht MSW davon aus, bei Erteilung der Zusagen vom damaligen Vorstand der Decheng Technology AG getäuscht worden zu sein.



