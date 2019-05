Wirecard Aktie: Das sieht besser aus…

Wirecard konnte am Freitag zum Ende einer turbulenten Woche einen Aufschlag in Höhe von 1 % schaffen. Damit näherte sich der Wert bedeutenden Zwischenhochs an, die in den kommenden Tagen überwunden werden sollten. Täuscht die Verfassung nicht, dann sind 15 % bis 20 % Kursgewinn möglich, so die Analysten.

Wirtschaftlich alles im Lot

Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen zunächst grundsätzlich grünes Licht erzeugt. Darüber war an dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...