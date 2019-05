»Wir wollen unseren Kunden helfen, Schäden durch smarte Technik früh zu entdecken oder gar zu vermeiden«, so Alexander Bernert, Head of Innovation and Market Management der Zurich Gruppe Deutschland. Das Zurich Smart Home Paket beinhaltet ein Geräte-Set mit Basis-Komponenten der Firma ‚devolo'. Darin enthalten sind eine Schalt- und Messsteckdose, Tür- und Fensterkontakt, Wassermelder, Zentraleinheit sowie eine Alarmsirene.

Für eine Prämie von 14,99 EUR mtl. erhalten Kunden die Geräte-Basis-Komponenten sowie umfassende Serviceleistungen. Damit ermöglicht das Paket ...

