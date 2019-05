Personalis, Inc., eines der führenden Unternehmen im Bereich der Krebs-Genomforschung, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 21. Mai in London um 11:00 Uhr BST (12:00 Uhr MEZ) auf dem Advances in Immuno-Oncology Congress UK 2019 eine Präsentation halten wird.

Mit der Präsentation, die den Titel "Fortschritte für die Biomarkerentwicklung in der Präzisionsonkologie mit einer multidimensionalen Immunogenomik-Plattform" (Advancing Precision Oncology Biomarker Discovery with a Multi-dimensional Immunogenomics Platform) trägt, soll die neue Universalplattform von Personalis für Krebs-Immunogenomik ImmunoID NeXT vorgestellt werden. Neben einer Übersicht werden in der Präsentation vorläufige Daten aus einer laufenden Studie vorgestellt, bei der mittels dieser Plattform IO-Biomarker und potenzielle Mechanismen für Tumorhemmung bei einer Gruppe von Melanompatienten untersucht werden, die mit Anti-PD-1-Therapie behandelt werden.

ImmunoID NeXT ist die erste Plattform, die eine umfassende Analyse sowohl eines Tumors als auch seiner immunologischen Mikroumgebung aus einer einzigen Probe ermöglicht. Die Plattform kann genutzt werden, um die wichtigsten tumor- und immunbezogenen Bereiche der Krebsbiologie zu untersuchen und mehrere onkologische Biomarker-Assays in einem zu konsolidieren. Dadurch wird die biologische Information, die aus einer wertvollen Tumorprobe gewonnen werden kann, maximiert.

Die Präsentation wird von Robert Power, MS, globaler Produkt-Manager bei Personalis, gehalten.

Über Personalis, Inc.

Personalis, Inc. ist ein wachsendes Krebsgenomik-Unternehmen, das die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation durch die Bereitstellung umfassenderer molekularer Daten über die Krebs- und Immunantwort jedes Patienten verändert. Die NeXT Platform des Unternehmens wurde entwickelt, um sich an das komplexe und im Wandel begriffene Verständnis von Krebs anzupassen und den Kunden in der Biopharmabranche Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene zusammen mit dem Immunsystem aus einer einzigen Probe zur Verfügung zu stellen. Das klinische Labor von Personalis ist sowohl GxP-orientiert als auch CLIA '88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.personalis.com und folgen Personalis auf Twitter (@PersonalisInc).

