Google wird sein Betriebssystem Android nicht mehr an Huawei lizensieren. Wir beantworten, was das für Käufer und Besitzer von Huawei-Handys bedeutet, wie es künftig um deren Sicherheit steht und ob es noch Updates gibt.

Innerhalb von nur gut einem halben Jahrzehnt hat sich der chinesische Technologiekonzern Huawei - nach Samsung und Apple - zum drittgrößten Smartphone-Produzenten der Welt entwickelt. Annähernd 203 Millionen Smartphones hat das Unternehmen im vergangenen Jahr weltweit verkauft. Gegenüber 2017 stieg der Markanteil am Geräteabsatz weltweit um gut drei Prozent und damit schneller als der aller anderen Anbieter. Die Marktführer, Samsung und Apple, verloren beide Marktanteile.

Diesem ungestümen Wachstum dürften die jüngsten US-Sanktionen und insbesondere Googles Ankündigung, Huawei vorerst keine neuen Versionen seiner hauseigenen Android-Version und seiner Android-Apps zu lizenzieren, einen herben Dämpfer verpassen. Ob die Chinesen in der Lage sind, ähnlich wie sie das in ihrem Heimatmarkt seit Jahren tun (in dem die Google-Dienste ohnehin nicht zugelassen sind), in nennenswertem Umfang Handys auf Basis eines eigenen, alternativen Betriebssystems auf dem internationalen Markt zu verkaufen, ist ungewiss.

Was die Entscheidung für Käufer und Besitzer von Huawei-Handys bedeutet, beantworten wir hier:

Welche Smartphones sind von Googles Liefersperre betroffen?

Google hat inzwischen klargestellt, dass sich der Entzug der Lizenz nicht auf bereits produzierte oder ausgelieferte Geräte von Huawei bezieht; gleiches gilt für die Tochtermarke Honor. Wer also bereits ein Smartphone mit Googles Android besitzt, dem hat Google in einem Tweet über seinen offiziellen Twitter-Kanal mitgeteilt, dass diese Geräte weiter auf die Dienste des Play Stores zugreifen können (und damit wohl auch die Apps nutzen können) sowie durch Googles Spam- und Virenfilter Play Protect geschützt bleiben.Zwar schreibt Google in dem Zusammenhang nur von den "existierenden" Geräten, es ist aber unwahrscheinlich, dass damit ausschließlich die Huawei- oder Honor-Smartphones gemeint sind, die bereits an Endkunden ...

