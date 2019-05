Deutsche Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 166,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,09 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt. Von einer trüben Stimmung am Aktienmarkt konnten die Festverzinslichen nicht profitieren. Im Handelsverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

In nahezu allen Ländern der Eurozone kam es zur Kursverlusten, während die Renditen mehr oder weniger stark zulegten. In Österreich ging es mit den Rendite in der zehnjährigen Laufzeit um rund 0,02 Prozentpunkte nach oben. Das Land wird seit dem Wochenende von einer schweren Regierungskrise erschüttert./jkr/he

ISIN DE0009652644

AXC0243 2019-05-20/18:04