Die Gefahr beim DAX ist wie schon erwähnt, zur Zeit der Krieg um den Iran. Man sieht, kaum gibt es wieder Säbelrasseln, schon fällt der DAX wieder. Neue Hochs wird es somit nur geben, wenn es da Frieden gibt, was eher nicht gewünscht wird. Charttechnisch bewegt er sich seitwärts in einem breiten Seitwärtstrend, der schon über einen Monat dauert, denn da waren wir auch bei 12000. Zu beachten ist also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...