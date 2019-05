Weltweites Interesse am 3000 Quadratmeter großen Anwesen in Saddle River mit einem von Antonio Rinaldi konzipierten Festsaal während der Auktion im Juni erwartet

Im nächsten Monat findet der Verkauf eines 3000 Quadratmeter großen Anwesens in Saddle River bei einer Auktion des weltweit führenden Unternehmens Concierge Auctions statt. Auch unter dem Namen "Stone Palace on the Hill", Steinpalast auf dem Hügel, bekannt, umfasst das Haus einen Glasaufzug, einen Tennisplatz, einen Racquetballplatz, einen Weinkeller und zwei Schwimmbecken. Zuvor wurde das Anwesen in 144 East Saddle River Road für 29,9 Mio. USD gelistet und wird nun in Kooperation mit Alina Pogorelova und Lisa Troyano-Ascolese von Engel Völkers ohne Mindestpreis verkauft. Gebote können vom 21. Juni bis zum 27. Juni über den Online-Marktplatz von Concierge Auctions abgegeben werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005855/de/

144 East Saddle River Road New York Metro, NJ (Photo: Business Wire)

"Die hohe Verarbeitungsqualität und Detailverliebtheit des Gebäudes sticht wohl am deutlichsten hervor", schwärmt Troyano-Ascolese. "Beeindruckende Elemente von eigens angefertigten vergoldeten Geländern bis hin zur vollständig handbearbeiteten Fassade aus Granit und Stein zeigen, dass keine Ausgaben gescheut wurden. Ich fühle mich geehrt, dieses einzigartige Anwesen, ein wahres Kunstwerk, präsentieren zu dürfen."

Das Haus mit 13 Zimmern befindet sich auf einem 2,4 Hektar großen Grundstück mit Blick auf die Berge. Zu den herausstechendsten architektonischen Highlights zählen ein stattlicher Treppenaufgang aus Marmor mit 24-Karat-vergoldeten Bronzedetails, italienischer Botticino-Marmor, handbemalte Glasfenster aus St. Petersburg und ein 200 Quadratmeter großer Festsaal mit handverlegtem Intarsienfußboden, entworfen vom berühmten italienischen Architekten Antonio Rinaldi. Das Haus hat 12 Badezimmer mit Badewanne und vier Badezimmer mit Dusche sowie einen formellen Speisesaal in Bankettgröße für bis zu 22 Gäste und einen stabilen Glasaufzug mit Zugang zu allen vier Etagen. Eine Sauna, ein Weinkeller, ein Heimkino, Billiardzimmer, eine Bibliothek mit handbemalter Decke und ein Schwimmbad runden die Innenausstattung ab. Daneben besitzt das Anwesen ein Angestelltenappartement mit fünf Schlafzimmern, zwei Bädern und separatem Zugang.

Im Außenbereich finden sich ein luxuriöser Swimming-Pool, eine Terrasse aus blauem Stein mit italienischem Nembro-Rosato-Marmor, ein Racquetballplatz, ein Tennisplatz und ein gepflegter Garten mit Wasserfall. Dank nahegelegener Golfplätze und Ski-Resorts wird es das ganze Jahr über niemals langweilig.

Die erstklassige Location ist ideal gelegen. Innerhalb von 35 Minuten erreicht man Manhattan, den Flughafen LaGuardia und den internationalen Flughafen Newark Liberty.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ConciergeAuctions.com und telefonisch unter +1.212.202.2940.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005855/de/

Contacts:

Kari Neering kari@relevanceinternational.com

David Gautschy david@relevanceinternational.com

(212) 257-1500