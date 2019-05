Der deutsche Schiffspropeller-Hersteller hat seine Produktion angezogen und erwartet einen hohen Umsatz. Ausschlaggebend ist offenbar die gute Lage deutscher Werften.

Knapp ein Jahr nach dem Weg in die Eigenständigkeit sieht sich der Schiffspropeller-Hersteller Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG) wieder im Aufwind. "Für 2019 wird ein Umsatz von 50 Millionen Euro erwartet, etwa zehn Millionen Euro mehr als 2018", sagte Geschäftsführer Manfred Urban der Deutschen Presse-Agentur in Waren an der Müritz. So werden wieder mehr große Schiffsschrauben sowie mit Rudern kombinierte Propeller für Elektroantriebe produziert. Diese positive Entwicklung hängt offenbar auch damit zusammen, dass die deutschen Werften sich zu High-Tech-Unternehmen entwickelt haben, indem sie in ihre Belegschaft und Innovation investiert haben.