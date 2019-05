Nachdem Investoren dem Uber-IPO lange Zeit entgegenfieberten, enttäuschte der Fahrdienstvermittler mit seinem Gang an die Börse. Uber-Chef Khosrowshahi bleibt dennoch optimistisch und machte auch seinen Mitarbeitern in einer Mail Mut.Uber verpatzt Premiere an der BörseAnfang Mai war es endlich soweit - der Fahrdienstvermittler Uber wagte endlich den Gang aufs Börsenparkett. Das größte IPO seit dem Börsengang von Amazon-Rivale Alibaba im Jahr 2014 wurde schon lange Zeit mit Spannung ...

