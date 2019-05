Mit einer Ausnahme für 90 Tage will Trump die Verärgerung über ihren Blockadekurs gegen Huawei dämpfen. Doch die Kritik wächst und die Kurse fallen.

Unterschrieben haben 173 amerikanische Unternehmen, darunter Größen wie Nike, aber auch Reebok, Sketchers und Adidas: In einem offenen Brief rufen die Unternehmen US-Präsident Donald Trump dazu auf, die Schuhindustrie sofort wieder von der Liste der Industrien zu streichen, die mit zusätzlichen 25 Prozent Strafzöllen belegt wurden. Die Auswirkungen für ihre Branche mit hunderttausenden Arbeitnehmern in Produktion und Handel seien "katastrophal" für Konsumenten, Industrie und die US-Wirtschaft insgesamt, warnen die Unternehmensführer. Doch der Angesprochene zeigte sich am Montag überhaupt nicht besorgt. Er sei "sehr zufrieden" mit der aktuellen Situation, so Trump in einem TV-Interview.

Wie angespannt die Lage tatsächlich ist, zeigte nicht nur der Brandbrief der Schuhindustrie, sondern die US-Börse am Montag insgesamt. Der Dow Jones Index verlor 0,33 Prozent, der S&P 500 0,67 Prozent, aber vor allem die Tech-Börse Nasdaq musste mit Minus 1,46 Prozent herbe Verluste hinnehmen. Der chinesische Huawei-Konzern, zweitgrößter Handyproduzent der Welt, war von den USA am Freitag auf eine schwarze Liste gesetzt worden und darf keinen Handel mit US-Firmen mehr betreiben, keine Teile wie Chips oder Halbleiter kaufen. Das sandte Schockwellen durch die gesamte Industrie.

Matt Maley, Senior-Stratege bei Miller Tabak Equities, warnt davor, dass der ausufernde Handelskrieg mit den USA und die jüngste Eskalation bei Huawei zu weiter fallenden Kursen bis hin bis zum Dezember 2018-Tief reichen könnten.

Vor allem aber sieht Maley zwei Punkte, die ihn besorgen. Zum einen zeige sich, dass sich die Situation weiter verschlimmere, nicht verbessere, und zum anderen verstärkten sich die Auswirkungen auf die Tech-Aktien. Die waren schon vor der neuen Krisenlage angeschlagen. Marktgerüchte, so Maley, sprächen nun davon, dass große ...

