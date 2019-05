"Darmstädter Echo" zu Trump:

"Gut möglich, dass Trump wie in Nordkorea mit maximalem Einsatz spielt und Bolton nur die Giftschleuder mimen darf. Und warum? Nicht nur, weil es wieder Schlagzeilen bringt. Sondern auch, weil Trump der Einzige ist, der so spielen kann. Alle anderen - auch Russland nicht - haben kein Blatt. Der Rest der Welt, insbesondere Europa, sollte also jetzt kühl recherchieren und versuchen herauszufinden, ob Trump tatsächlich zockt. Denn: Wie jeder Spieler muss sogar er irgendwann aufdecken. Und zumindest bis dahin ist noch nichts verloren."/zz/DP/he

