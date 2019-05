Kunming, China (ots/PRNewswire) - Die 20. Kunming International Flower Expo of China (KIFE), die von Reed Exhibitions in Partnerschaft mit dem Yunnan Flower Technology Training & Promotion Center veranstaltet wird, wird in Kunming vom 12. bis 14. Juli stattfinden. Das diesjährige Ereignis mit dem Thema "Live in Colorful Blossoms, Live A Green Future" wird neben dem China Floriculture Retail Forum und der China Home Gardening Expo organisiert und die neuesten Trends und besten Elemente aus der weltweiten Floristikbranche präsentieren.



Auf der 50.000 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsfläche werden über 500 Aussteller und mehr als 35.000 chinesische und internationale Facheinkäufer anwesend sein. Zu den präsentierten Ausstellern zählen u. a. die Lynch Group, Aibida, Vandenberg Roses und Hasfarm. Die branchenübergreifenden Unternehmensriesen SF Express und JD.com werden sich ebenfalls anschließen, um ihre Logistik und Marktstrategien vorzustellen.



"Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, 'Yunnan Flora" als Marke der Weltklasse aufzubauen", sagte Zhang Mu, stellvertretender Generaldirektor des Amts für Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum der Provinz Yunnan. "KIFE ist eine starke Plattform für die Einbindung von Ressourcen und die insgesamte Entwicklung der Branche und des Umfelds. Wir wollen KIFE zur bekanntesten und einflussreichsten Blumenausstellung in China machen."



Da sich die Region durch überreiche natürliche Ressourcen und eine günstige Umgebung auszeichnet, gilt Yunnan in der Floristikbranche Chinas als "fruchtbarer Boden". Yunnans Ernte von Schnittblumen ist seit 25 Jahren in Folge die beste in China und macht über 80 % des nationalen Markts aus. Die wichtigen Produkte Rosen und Cymbidium-Topfpflanzen stehen stellvertretend für 90 % des einheimischen Markts. Yunnan ist mit seiner führenden Position in der chinesischen und asiatischen Floristikbranche etabliert.



"Als die berühmte Blumenhauptstadt Chinas hat sich der Floristikmarkt von Yunnan in den größten Handelsplatz für Schnittblumen in China und sogar in Asien entwickelt", erklärte Zhang Lan, Vice President von Reed Exhibitions. "Bei der Ausstellung 2019 wird Reed Exhibitions seine reichen globalen Ressourcen nutzen und stärkere Partnerschaften zwischen Ausstellern und Einkäufern fördern."



Bei der KIFE 2019 wird in diesem Jahr ebenfalls Israel als vorgestelltes Gastland begrüßt. Eine Reihe von Fachforen und Veranstaltungen werden organisiert, bei denen Informationen über die international fortschrittlichen israelischen Pflanz- und Kulturtechnologien ausgetauscht werden. Außerdem wird auch eine Gruppe israelischer Aussteller vor Ort sein, die ihre aktuellsten Technologien zeigen werden. Neben der Fokussierung auf die asiatische Floristikbranche werden auch Vertreter der Konsulate in China aus den Niederlanden, Ecuador und Kolumbien eingeladen, um an diesem Forum teilzunehmen.



Für weitere Informationen: https://www.kmflowerexpo.com/en-gb.html



