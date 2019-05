Medieninformation

Baloise Bank SoBa führt Google Pay ein

Solothurn, 21.05.2019. Als eine der ersten Banken in der Schweiz, bietet die Baloise Bank SoBa neu Google Pay als Zahlungsmöglichkeit an. Diese reiht sich in das bereits bestehende Angebot der Bank hinsichtlich 'Mobile Payment' ein: Baloise Bank SoBa -Kunden steht somit die Wahl frei zwischen Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, TWINT, Garmin Pay und neu auch Google Pay. Die mobilen Zahlungsmöglichkeiten stellen eine weitere Massnahme in der Unternehmensstrategie Simply Safe dar, um das Leben der Kunden einfacher und sicherer zu gestalten.

Die Baloise Bank SoBa bietet Kundinnen und Kunden mit Android-Geräten neu die Möglichkeit der Bezahlung mittels Smartphone an. Der Kunde hinterlegt dabei die Baloise-Kreditkarte und bezahlt dann mit dem Smartphone überall dort, wo das Contactless-Symbol vorhanden ist - Smartphone hinhalten und fertig.

"Unterwegs zu bezahlen ist mit den Mobile Payment- Methoden unkompliziert und einfach; so fällt auch online das langwierige Eintippen von Kreditkarten-Angaben weg. Dennoch bleiben Karteneinsätze stets vertraulich und sicher, denn die eigentliche Kreditkartennummer wird nicht preisgegeben", so Reto Misteli, Produktmanager bei der Baloise Bank SoBa.

Baloise Bank SoBa Kundinnen und Kunden gelangen innerhalb von zwei einfachen Schritten zu Google Pay: Erst "Google Pay" -App installieren, dann Kreditkarten per Fotoaufnahme einfügen und Google Pay steht schon zur Verfügung. Bei der Bezahlung bis zu CHF 40.- ist keine Entsperrung erforderlich und das Smartphone kann einfach an das Terminal gehalten werden - das hastige Suchen nach Kleingeld hat ein Ende.

Mit der Einführung von mobilen Bezahlungsmethoden kommt die Baloise Bank SoBa dem Bedürfnis der Kunden zuvor, noch einfacher und sicherer bezahlen zu können. "Wir sind sehr stolz darauf, als eine der ersten Banken in der Schweiz eine solch umfassende Auswahl an Zahlungsmodalitäten unseren Kunden anbieten zu können", so Reto Misteli abschliessend.

