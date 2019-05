The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A169HR2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2Q72 BAY.LDSBK.IS.14/19 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JA0 HCOB FZ 6 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97P75 DEKABANK DGZ IHS.S.6598 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB09QM2 LBBW MTN.HYP.16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000SHFM642 SCHLW-H.SCHATZ.18/19 A1 BD01 BON EUR N

CA XA9E XFRA XS0627188468 NATURGY CM 11/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0J86 DZ BANK IS.A929 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KRE7 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0KRG2 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB3RL0 LB.HESS.THR.CARRARA05G/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US94988J5D54 WELLS FARGO 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1370701549 SAMPO 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA PKRA XFRA XS1418632748 PACCAR FIN. 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1975717726 LOXAM 19/27 144A BD02 BON EUR N