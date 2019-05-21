FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7B5 XBUL BG11BRDOBT11 BRJAST-D AD-DOBRICH 0.100 BGN
52E XBUL BG11ELPABT16 ELHIM-ISKRA BW 1 0.016 BGN
4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO 0.080 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7B5 XBUL BG11BRDOBT11 BRJAST-D AD-DOBRICH 0.100 BGN
52E XBUL BG11ELPABT16 ELHIM-ISKRA BW 1 0.016 BGN
4BH XBUL BG11BAKAAT18 BULGARIAN ROSE PLC-KARLOVO 0.080 BGN