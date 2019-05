Der Spielautomaten-Hersteller International Game Technology PLC (ISIN: GB00BVG7F061, NYSE: IGT) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 17. Juni 2019 (Record date: 3. Juni 2019). Derzeit werden somit auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt demnach bei einem Aktienkurs von 13,83 US-Dollar (Stand: 20. Mai 2019) ...

