Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-GELDPOLITIK - Dem US-Geldpolitiker James Bullard, seit 2008 Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis und aktuell stimmberechtigtes Mitglied im geldpolitischen Ausschuss (FOMC), bereitet die dauerhaft niedrige Inflation mehr Sorgen als der Handelskonflikt und Trumps Attacken auf die Fed. "Wenn es so weitergeht, sollten wir die Zinsen senken", sagt er im Interview. (Handelsblatt S. 32)

STEUERPOLITIK - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wehrt sich gegen den Ruf nach raschen Steuersenkungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Wir brauchen jetzt keine hektischen Maßnahmen, sondern müssen klug die strukturellen Voraussetzungen für zusätzliches Wachstum schaffen", sagte Scholz. Ein wichtiger Faktor dabei seien Investitionen in Forschung und Entwicklung, damit Deutschland technologisch Weltspitze bleibe. Deshalb lege die Regierung in diesen Tagen erstmals eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung für Unternehmen auf. (Die Welt S. 10)

HALBLEITERINDUSTRIE - Halbleiter-Konzerne wie Intel und Samsung sind auf Technik der Mittelständler Trumpf und Carl Zeiss angewiesen. Sie sind die wichtigsten Lieferanten des weltweit führenden Spezialmaschinenbauers ASML. "Als Chiphersteller spielt Europa keine Rolle, aber als Lieferant für die Produktionstechnologie eine sehr große und entscheidende ", betont Trumpf-Vizechef Peter Leibinger selbstbewusst. (Handelsblatt S. 26)

PHARMAINDUSTRIE - Die großen deutschen Pharmakonzerne können mit den Schwergewichten der Branche nicht Schritt halten. Während die globalen Marktführer aus den USA und der Schweiz ihren Umsatz im vergangenen Jahr kräftig steigerten, fielen die hiesigen Vertreter zurück. Das zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY. (Die Welt S. 13)

BLOCKCHAIN - Am Frankfurter Finanzplatz haben sich vier Schwergewichte im Projekt "Finledger " miteinander verbündet, um einen gemeinsamen Schritt in der Technologieentwicklung zu gehen. Dabei geht es um die Abwicklung von Schuldscheindarlehen über eine Blockchain. Die Projektpartner Dekabank, DWP Bank, DZ Bank und Helaba wollen mit Finledger einen Marktstandard schaffen. Ein Pilotprojekt sei nun erstmals gelungen, so die vier Institute. (Börsen-Zeitung S. 2, 5)

WOHNUNGSBAU - Trotz der anhaltenden Wohnungsnot in deutschen Ballungsräumen und rasant steigenden Mietpreisen sind im ersten Quartal 2019 weniger neue Wohnungen bewilligt worden als vor einem Jahr. Von Januar bis März wurde der Neubau von 65.700 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 2.330 Einheiten weniger als im Vorjahreszeitraum - ein Minus von 3,4 Prozent. (Süddeutsche Zeitung S. 21)

AKTIONÄRSIDENTIFIZIERUNG - Am 3. September 2020 tritt die Durchführungsverordnung der EU-Aktionärs-Richtlinie in Kraft. Von diesem Datum an müssen Intermediäre auf Anfrage der Emittenten die Identifikation der Aktionäre liefern. Die WM Gruppe hat nun den Prototyp einer Plattform-Lösung für dies Anforderung vorgestellt. (Börsen-Zeitung S. 3)

ZEITARBEIT - Nach vielen Jahren mit teils kräftig steigenden Umsätzen musste die Zeitarbeitsbranche in Deutschland im vergangenen Jahr einen Dämpfer hinnehmen. Das Plus belief sich nur noch auf 2,4 Prozent, den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2012, wie aus einer aktuellen Umfrage der Marktforschungsgesellschaft Lünendonk hervorgeht, deren Ergebnisse der FAZ vorliegen. 10 der 25 größten Personaldienstleister mussten einen Umsatzrückgang hinnehmen, darunter Adecco und Manpower. Als Ursache gilt zum einen die schärfere Regulierung der Zeitarbeit, zum anderen machte die schwächelnde Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte zu schaffen. (FAZ S. 17)

BEZAHLVERFAHREN - Die deutschen Banken stellen ihren Zahlungsverkehr auf den Prüfstand. Sie sondieren, ob sie ihre verschiedenen Bezahlverfahren bündeln können. Ziel ist es, sich besser gegen große Technologiefirmen wie Amazon, Apple und Google zu wappnen. (Handelsblatt S. 30)

KONTAKTLOSES BEZAHLEN - Das kontaktloses Bezahlen wächst rasant. Bereits 48 Prozent der Verbraucher nutzen das kontaktlose Bezahlen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid im Auftrag der Postbank. Basis für das kontaktlose Bezahlen mit Giro- oder Kreditkarte ist die NFC-Technologie (Near Field Communication), die in Kassenterminals sowie in Chips der neuen Giro- und Kreditkarten integriert ist. (Handelsblatt S. 31)

EINZELHANDEL - Mode- und Elektrohändler in den Einkaufsstraßen verlieren immer mehr Umsatz an Online-Anbieter. Aber auch Wohn- und Einrichtungsgeschäften macht der Siegeszug des Internethandels zunehmend zu schaffen. Das geht aus dem "Online-Monitor 2019" des Handelsverbandes Deutschland (HDE) hervor. (Die Welt S. 9)

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO) - Seit einem Jahr gilt die europäische Datenschutz-Grundverordnung. Unternehmer kritisieren die weiter fehlende Rechtssicherheit und sehen in der Umsetzung der neuen Regeln entsprechend große Probleme. "Die DSGVO ist das befürchtete Bürokratiemonster geworden", sagte DIHK-Chefjustiziar Stephan Wernicke dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 6)

DIGITALE PATIENTENAKTE - Die elektronische Patientenakte, die von Januar 2021 an für jeden Patienten in Deutschland zur Verfügung stehen soll, wird zunächst eine entscheidende technische Einschränkung haben. Anders als geplant wird es für Patienten am Anfang nicht möglich sein auszuwählen, welche ihrer persönlichen Informationen ein Arzt, Apotheker oder Therapeut einsehen darf und welche nicht. So wird zum Beispiel ein Physiotherapeut auf diese Weise zum Beispiel auch über einen Schwangerschaftsabbruch seiner Patientin informiert. (Süddeutsche Zeitung S.6)

FLUGBEGLEITERGEWERKSCHFT UFO - Seit Monaten streiten verschiedene Lager um die Macht in der Luftfahrtgewerkschaft mit ihren 30.000 Mitgliedern. Jetzt sind drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Für Mittwoch hat die Gewerkschaft zu einer außerordentlichen Versammlung geladen, um über die Lage zu beraten. (Handelsblatt S. 22, FAZ S. 21)

BAHNVERKEHR - Eisenbahnlobbyisten wollen stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. So könnten die Fahrgastzahlen verdoppelt werden. Am Montagmorgen präsentierten die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) einen Plan, der 186 Strecken identifiziert mit einer Länge von 3.072 Kilometern, die für den Personen- und den Güterverkehr wiederhergerichtet werden sollten. (Handelsblatt S. 21)

SCHIFFFAHRT - Reeder machen sich stark für ein Tempolimit in der Weltschifffahrt. Vertreter von 120 internationalen Schifffahrtsgesellschaften haben an die Weltschifffahrtsorganisation appelliert, eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Wasserstraßen zu verhängen. Langsameres Fahren auf den Weltmeeren soll Treibstoff sparen und dem Klimaschutz dienen. Denn die internationale Seeschifffahrt ist einer der großen Klimasünder: Mit rund 3 Prozent der Kohlendioxidemissionen blasen die Massengutfrachter, Containerschiffe und Tanker im Jahr mehr CO2 in die Atmosphäre als alle Emittenten in Deutschland zusammen. (FAZ S. 20)

DIGITALMESSE - Die Deutsche Messe organisiert vom kommenden Jahr an eine neue Digitalmesse auf dem Hannoverschen Messegelände. Unter dem Namen Twenty2x sollen vom 17. bis 19. März 2020 etwa 200 bis 300 Aussteller administrative IT für kleine und mittelständische Unternehmen zeigen. Partner sind der Bundesverband IT-Mittelstand Bitmi, der Verband der Internetwirtschaft eco, der IT-Anwenderverband Voice und der Bundesverband Deutsche Startups BVDS. Auf der Messe und in begleitenden Vorträgen sollen mittelständische Unternehmen erfahren, wie sie mit sensiblen Kundendaten umgehen sollten und sich vor Cyberattacken schützen können. (FAZ S. 20)

KRANKENKASSEN - Deutschlands Krankenhäuser stellen offenbar den gesetzlichen Krankenkassen zu viel Geld in Rechnung. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesrechnungshof in einem noch unveröffentlichten Bericht an die Bundesregierung. Demnach ist jede zweite geprüfte Abrechnung für die Behandlung der jährlichen insgesamt 20 Millionen Patienten in den Kliniken fehlerhaft. (Die Welt S. 1)

TABAKSTEUER - Die Bundesregierung hat kein gesteigertes Interesse an einer zügigen Erhöhung der Tabaksteuer. Die stellvertretende Sprecherin Martina Fietz versuchte am Montag, Erwartungen in diese Richtung zu dämpfen. "Priorität haben für die Bundesregierung aus dem Bereich Steuern jetzt erst einmal die Reform der Grundsteuer und der Einstieg in die Abschaffung des Solidaritätszuschlags", hob sie hervor. (FAZ S. 17)

FLÜCHTLINGSPOLITIK - Die flüchtlingsbezogenen Ausgaben im Bundeshaushalt sind im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie nie zuvor. Insgesamt hat die Bundesregierung im Jahr 2018 rund 23 Milliarden Euro ausgegeben, die mit den Folgen der jüngsten Flucht- und Migrationsbewegungen begründet sind. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor, den das Bundeskabinett an diesem Mittwoch vorlegen will. Allein die Ausgaben für Projekte zur Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern summierten sich demnach im vergangenen Jahr auf 7,9 Milliarden Euro. 2017 hatte der Bund insgesamt knapp 21 Milliarden Euro für flüchtlingsbezogene Kosten ausgegeben. (FAZ S. 17)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 01:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.