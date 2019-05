DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der in den USA in Ungnade gefallene chinesische Telekommunikationskonzern Huawei und seine US-Zulieferer bekommen eine Gnadenfrist. Die US-Regierung will beim Verkaufsverbot von in den USA produzierten Zulieferprodukten für Huawei temporäre Ausnahmen zulassen. So dürfen einige Unternehmen Huawei 90 Tage beliefern. In einer Verordnung, deren Veröffentlichung am Mittwoch geplant ist, wird das Handelsministerium nach eigenen Angaben eine befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen. Vergangene Woche hatten die USA Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Huawei gilt bei der US-Regierung als Bedrohung für die nationale Sicherheit. Am Montag hatte Google angekündigt, neue Huawei-Smartphones vom Zugang bestimmter Funktionen des Betriebssystems Android abzuschneiden. Durch die Ankündigung des Handelsministeriums liegen diese Maßnahmen zunächst auf Eis, wie eine mit den Vorgängen vertraute Person sagte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald

10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München

10:00 DE/1&1 Drillisch AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin

10:00 AT/S&T AG, HV, Hagenberg

11:00 DE/Varta AG, HV, Ellwangen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

DIVIDENDENABSCHLAG

Engie 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,7 zuvor: -7,9 -US 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +3,1% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

NL/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2040 im Volumen von 4 bis 6 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.085,00 0,51 S&P-500-Future 2.857,10 0,46 Nikkei-225 21.255,31 -0,22 Schanghai-Composite 2.913,54 1,50 +/- Ticks Bund -Future 166,75 3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.041,29 -1,61 DAX-Future 12.036,00 -1,40 XDAX 12.039,23 -1,38 MDAX 25.482,14 -1,20 TecDAX 2.838,95 -0,99 EuroStoxx50 3.369,78 -1,63 Stoxx50 3.106,04 -1,04 Dow-Jones 25.679,90 -0,33 S&P-500-Index 2.840,23 -0,67 Nasdaq-Comp. 7.702,38 -1,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,72 -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem dicken Minus am Vortag wird der DAX am Dienstag mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet. Neben dem US-chinesischen Handelskonflikt bewegt nun auch das Rennen um die Technologie-Vorherrschaft die Aktienmärkte - und das mutmaßlich für einige Zeit. Im Falle des Huawei-Banns sind die USA etwas zurückgerudert. So soll es für einige Huawei-Lieferanten eine 90-tägige Übergangslösung geben, bevor die harte Keule der Sanktionen niederschlägt.

Rückblick: Schwach - Die derzeitigen diversen politischen Risiken ließen die Investoren auf Nummer sicher gehen und Aktien verkaufen. Mit den Europawahlen am kommenden Sonntag wird sich zeigen, wo die EU politisch steht, hinzu kam die Politkrise in Österreich. Der ATX-Prime in Wien verlor dennoch nur im Einklang mit den anderen Handelsplätzen 1,4 Prozent. Vor allem verschreckte aber der Konflikt zwischen den USA und China: Halbleiteraktien litten stark unter dem de-facto-Handelsembargo gegen den chinesischen Netzausrüster und Smartphonehersteller Huawei. Zudem drohen nun aus China Vergeltungsmaßnahmen. AMS brachen um 13,4 Prozent ein, STMicro um 9,1 Prozent und ASML verloren 6,3 Prozent. Für Infineon ging es um 4,4 Prozent abwärts. Der Stoxx-Technologie-Index fiel um 2,8 Prozent. Thomas Cook brachen um weitere 12,7 Prozent ein. Anleger machten sich zunehmend Sorgen, ob das Unternehmen überlebensfähig sei, hieß es. Ryanair verloren nach der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen 4,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Der DAX konnte die Marke von 12.000 Punkten verteidigen, unter die er im Verlauf kurzzeitig grutscht war. Die Aktie der Deutschen Bank verlor 2,9 Prozent und fiel im Verlauf mit 6,61 Euro auf ein Allzeittief. Positiv wurde aufgenommen, dass die Fusion von T-Mobile US mit Sprint eine wichtige Hürde genommen hat. Die Aktie der Deutschen Telekom schloss gegen den negativen Trend 0,5 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Drillisch und United Internet reagierten nach Aussage eines Händlers nicht auf die mit Verweis auf die laufende 5G-Auktion drastisch gekürzten Dividenden der beiden Mobilfunkanbieter. Beide hatten zudem die Aktionäre schon vorgewarnt. Deutschen Telekom zeigten sich ebenfalls kaum verändert zum Xetra-Schlusskurs. Hoffnungen darauf, dass der Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile mit Sprint doch noch zustande kommt, hatten bereits im regulären Handel gestützt. Am Abend berichtete dann Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person, dem US-Justizministerium gingen die Zugeständnisse nicht weit genug. Evotec tendierten etwas leichter, nachdem das Unternehmen eine Übernahme vermeldet hatte.

USA / WALL STREET

Schwach - Die politische Großwetterlage lastete auf den Kursen. Zur Unsicherheit durch die stockenden Handelsgespräche zwischen den USA und China kamen die verschärften Töne zwischen USA und Iran. Im Fokus stand der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, nachdem Google dem Druck der US-Regierung nachgegeben und die Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern ausgesetzt hatte. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeigte sich 2,1 Prozent schwächer. Im Handel wurde daraufhin gemutmaßt, dass China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte. Apple verloren 3,1 Prozent. Der S&P-500-Technologieindex war mit einem Minus von 1,7 Prozent größter Verlierer. Etwas gebremst wurden die Kursverluste am breiten Markt durch den als defensiv geltenden Versorgersektor. Steigende Anleiherenditen verhalfen wiederum den Aktien von Banken und Versicherungen zu einem Plus. T-Mobile US und Sprint stiegen um 3,8 bzw. 18,8 Prozent, nachdem der Chef der US-Telekomaufsicht nach Zugeständnissen der Unternehmen Unterstützung für die geplante Fusion zugesagt hatte. Dish Networks verloren mit der Entwicklung um T-Mobile und Sprint 5,9 Prozent. Für Tesla ging es 2,7 Prozent abwärts, nachdem Wedbush das Kursziel das zweite Mal innerhalb von weniger als vier Wochen gesenkt hatte.

Staatsanleihen waren trotz der Verluste an den Aktienmärkten nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,2 Basispunkte auf 2,41 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:05 Uhr EUR/USD 1,1156 -0,1% 1,1168 1,1167 EUR/JPY 122,90 -0,0% 122,95 122,77 EUR/CHF 1,1270 +0,1% 1,1263 1,1263 EUR/GBR 0,8770 -0,1% 0,8775 0,8768 USD/JPY 110,16 +0,1% 110,08 109,94 GBP/USD 1,2720 -0,1% 1,2728 1,2735 Bitcoin BTC/USD 7.901,75 -1,91 8.055,25 7.792,75

Mit rund 1,1170 Dollar zeigte sich der Euro im späten US-Handel wenig verändert im Vergleich zum Freitag. Auf dem Euro lastete zwar einerseits die Politkrise in Österreich, die nach Meinung von Analysten das Vertrauen der Anleger in den Euro untergräbt, auf der anderen Seite wurde der Dollar aber gebremst von der jüngsten Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der WSJ-Dollarindex, der den Wert des Dollar gegen einen Korb aus 16 anderen Währungen misst, fiel um 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,35 63,10 +0,4% 0,25 +35,0% Brent/ICE 72,17 71,97 +0,3% 0,20 +31,1%

Die Ölpreise zeigten keine einheitliche Tendenz nach Kreise-Meldungen der Opec vom Wochenende, wonach beim Treffen im kommenden Monat mit einer Fortsetzung der Produktionsdrosselung zu rechnen ist, die zur Jahresmitte ausläuft. Von den Opec-Nachrichten und den sich weiter verschärfenden Spannungen zwischen USA und Iran profitierte vor allem die US-Ölsorte WTI. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 63,10 Dollar, Brent ermäßigte sich hingegen um 0,3 Prozent auf 71,97 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,69 1.277,75 -0,2% -2,06 -0,5% Silber (Spot) 14,44 14,48 -0,2% -0,04 -6,8% Platin (Spot) 817,80 814,00 +0,5% +3,80 +2,7% Kupfer-Future 2,75 2,73 +0,6% +0,02 +3,9%

Der Goldpreis stabiliserte sich nach den deutlichen Abgaben am Donnerstag und Freitag. Der Preis für die Feinunze zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert bei 1.277 Dollar. Das Edelmetall habe von den zunehmenden politischen Unsicherheiten profitiert, hieß es. Steigende Anleihezinsen dämpften andererseits das Interesse an dem zinslos gehaltenen Gold.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 01:28 ET (05:28 GMT)

Sechs Tage vor der Europawahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "europäische Gründungskonvention" gefordert. Die kommende Europawahl bezeichnete Macron als "die wichtigste seit 1979, weil die Union sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber sieht". CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht derweil die Rechtspopulisten in Europa durch den Skandal um die österreichische FPÖ diskreditiert. Von den Ereignissen in Österreich gehe das "Signal" aus, bei der Wahl nicht den Rechtspopulisten die Stimme zu geben, sagte sie.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank bereitet die Märkte auf eine Zinssenkung im Juni vor. Der geldpolitische Rat werde bei seiner Sitzung am 4. Juni über eine Zinssenkung diskutieren, sagte Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA). Es wäre die erste seit August 2016. Derzeit liegt der Leitzins 1,50 Prozent.

GELDPOLITIK USA

Die Nummer Zwei der US-Notenbank, Richard Clarida, sieht trotz der aktuell niedrigen Arbeitslosenrate von 3,6 Prozent in den USA keine Situation, die schon über die Vollbeschäftigung hinaus geht. Vom Arbeitsmarkt gehe deshalb auch kein großes Risiko für die Inflation aus, sagte er.

ÖSTERREICH

Drei Tage nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Skandals fällt Österreichs Regierung noch vor den geplanten Neuwahlen im Herbst auseinander. Nachdem Regierungschef Sebastian Kurz am Montagabend die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl forderte, machte dessen Partei ihre Drohung war und kündigte den Rückzug all ihrer Minister aus der Koalition mit Kurz' ÖVP an. Ihre Posten dürften nun bis zu vorgezogenen Neuwahl mit Experten und Spitzenbeamten besetzt werden. Kurz droht zudem ein Misstrauensvotum.

USA/CHINA

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China haben nach Ansicht eines früheren US-Unterhändlers trotz einiger Rückschläge beträchtliche Fortschritte gemacht. Clete Willems, bis April stellvertretender Direktor des Wirtschaftsrates des Weißen Hauses ist sich sicher, dass es letztlich zu einem Deal kommen wird.

5G-AUKTION

Die Gebote in der laufenden 5G-Frequenzauktion haben sich auch am Montag nur langsam nach oben geschraubt. Bis zur 375. Runde erhöhte sich das Gebotsvolumen um lediglich rund 25 Millionen auf 5,926 Milliarden Euro.

CECONOMY

hat im zweiten Geschäftsquartal sowohl beim operativen Gewinn und Umsatz leichte Rückgänge verzeichnet. Das EBITDA sank um 2,4 Prozent auf 80 Millionen Euro, das EBIT ging auf 24 von 26 Millionen Euro zurück. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Gewinn von 25 Millionen Euro, nach einem Verlust von 62 Millionen. Analysten hatten 4 Millionen erwartet. Der Umsatz ging zurück auf 5,015 (5,118) Milliarden Euro. Die Ende April angekündigten Restrukturierungsaufwendungen für Media-Markt und Saturn sowie der Beitrag der französischen Unterhaltungselektronikkette Fnac Darty sind bei den Quartalszahlen nicht eingerechnet. Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen.

DRILLISCH / UNITED INTERNET

machen angesichts der immer weiter steigenden Gebote bei der Auktion um die 5G-Mobilfunkfrequenzen Ernst mit den schon angekündigten Dividendenkürzungen. Beide wollen nur eine Dividende von 5 Cent für das vergangene Jahr zahlen.

EVOTEC

kauft für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro die in Seattle ansässige Just Biotherapeutics und steigt ins Biologika-Geschäft ein. Der Erwerb von 100 Prozent der ausstehenden Anteile an dem Unternehmen soll in bar bezahlt werden.

FORD

streicht 7.000 Arbeitsplätze bzw 10 Prozent der Belegschaft. Damit soll dem rückläufigen Ergebnistrend entgegengetreten werden.

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.