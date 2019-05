Taiwan ist das erste Land Asiens, das die Ehe für alle eingeführt hat. Das ist ein gewaltiger Schritt. Die "likeminded countries" sollten mehr zusammenrücken und ihr Modell einer gerechten und fairen Welt propagieren.

Taiwan ist nunmehr das erste Land Asiens, das die Ehe für alle eingeführt hat. Das ist ein gewaltiger Schritt, denn der kleine Inselstaat signalisiert damit dem Rest der freien Welt, dass er sich ihm mehr und mehr annähert. Der Konflikt mit der Volksrepublik China hat in den vergangenen Jahren, seit dem Beginn der Herrschaft von Präsident Xi, erheblich gelitten. Der Machthaber in Peking möchte, anders als seine Vorgänger im Amt, die Insel gewaltsam dem Territorium der Volksrepublik einverleiben. Taiwan braucht also Verbündete und hat diese unter anderem in den USA und in Deutschland.

In der Diplomatie nennt man Länder mit gemeinsamen, verfassungsstaatlich garantierten Freiheiten "likeminded countries", "Länder mit gleicher Einstellung". In dem Moment, in dem die Bundesrepublik 70 Jahre Grundgesetz feiert, tut es gut daran zu erinnern, dass wir in Deutschland mit Menschen auf dem ganzen Globus, von Taiwan bis Kanada, verbunden sind. Jeder echte Verfassungstext beruht auf der Anerkennung der Menschenwürde, die dem Vertrag vorausgeht. Der Text findet diese Würde vor, leitet daraus die Menschenrechte ab, als dem Menschen eigen und von Natur aus mitgegeben. Der Nationalstaat schützt diese Rechte, denn auf seinem Territorium kann er diese Ordnung garantieren, ...

