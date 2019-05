Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der in den USA in Ungnade gefallene chinesische Telekommunikationskonzern Huawei und seine US-Zulieferer bekommen eine Gnadenfrist. Die US-Regierung will beim Verkaufsverbot von in den USA produzierten Zulieferprodukten für Huawei temporäre Ausnahmen zulassen. So dürfen einige Unternehmen Huawei 90 Tage beliefern. In einer Verordnung wird das Handelsministerium nach eigenen Angaben eine befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen. Huawei gilt bei der US-Regierung als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +3,1% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - An den meisten Börsenplätzen setzt sich leicht positive Tendenz durch. Nach der jüngsten Verschärfung im Handelstreit zwischen Amerika und China stehen die Zeichen auf leichte Entspannung. So berichtet das Wall Street Journal, dass eine Reihe von US-Unternehmen für 90 Tage vom Verbot der Geschäftsbeziehungen zu Huawei ausgenommen werden sollen. Dies könnte zugleich etwas Luft für die US-chinesischen Handelsgesprächen bringen. Derweil sagte der Gründer und CEO von Huawei, Ren Zhengfei, sein Unternehmen sei auf das Schlimmste vorbereitet und habe Chips in genügender Zahl eingelagert. Sydney zeigt sich kaum verändert, obwohl Notenbankgouverneur Philip Lowe angekündigt hat, auf der Sitzung am 4. Juni eine Zinssenkung ins Auge zu fassen. In Japan geben Aktien aus dem Elektroniksektor nach den Verlusten des Vortags wegen der US-Aktion gegen Huawei nochmals nach. In Südkorea schießt der Kurs von Schwergewicht Samsung Electronics um 4 Prozent nach oben. Hier stützen Spekulationen, dass Samsung in die Breche springen könnte bei der Belieferung von Huawei.

US-NACHBÖRSE

Merck & Co gaben nach ungünstigen Nachrichten nur vorübergehend nach. Das Krebspräparat Keytruda hat klinische Endpunkte in einer Phase-3-Studie zu Brustkrebs nicht erreicht. Bis 19.42 Uhr Ortszeit holte die Aktie aber zwischenzeitliche Verluste wieder auf und schloss wenig verändert. Legg Mason profitierten etwas von einer Einigung mit dem aktivistischen Hedgefonds Trian. So wurden zwei Fonds-Repräsentanten in das Board des Unternehmens berufen. Die Aktie legte um 1 Prozent zu. Tesla bauten ihre Verluste weiter aus und gaben nochmals 0,5 Prozent nach. Die Aktie hatte tagsüber knapp 3 Prozent und am Montag knapp 8 Prozent verloren, nach Berichten, denen zufolge Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel des Unternehmens nur noch für zehn Monate ausreichen und demzufolge bis zu diesem Zeitpunkt ein Breakeven erreicht werden müsse. Marvell Technology will Avera Semiconductor für 650 Millionen Dollar Kaufen, bisheriger Eigner ist Global Foundries. Marvell legten nach zwischenzeitliche höheren Gewinnen schließlich noch 0,1 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.679,90 -0,33 -84,10 10,08 S&P-500 2.840,23 -0,67 -19,30 13,30 Nasdaq-Comp. 7.702,38 -1,46 -113,91 16,08 Nasdaq-100 7.376,70 -1,69 -126,98 16,54 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 755 Mio 845 Mio Gewinner 973 743 Verlierer 1.919 2.143 Unverändert 119 130

Schwach - Die politische Großwetterlage lastete auf den Kursen. Zur Unsicherheit durch die stockenden Handelsgespräche zwischen den USA und China kamen die verschärften Töne zwischen USA und Iran. Im Fokus stand der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, nachdem Google dem Druck der US-Regierung nachgegeben und die Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern ausgesetzt hatte. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeigte sich 2,1 Prozent schwächer. Im Handel wurde gemutmaßt, dass China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte. Apple verloren 3,1 Prozent. Der S&P-500-Technologieindex war mit einem Minus von 1,7 Prozent größter Verlierer. Etwas gebremst wurden die Kursverluste den als defensiv geltenden Versorgersektor. Steigende Anleiherenditen verhalfen Aktien von Banken und Versicherungen zu einem Plus. T-Mobile US und Sprint stiegen um 3,8 bzw. 18,8 Prozent, nachdem der Chef der US-Telekomaufsicht nach Zugeständnissen der Unternehmen Unterstützung für die geplante Fusion zugesagt hatte. Dish Networks verloren mit der Entwicklung um T-Mobile und Sprint 5,9 Prozent. Für Tesla ging es 2,7 Prozent abwärts, nachdem Wedbush das Kursziel das zweite Mal innerhalb von weniger als vier Wochen gesenkt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,22 2,5 2,20 101,9 5 Jahre 2,20 2,7 2,18 27,9 7 Jahre 2,30 2,8 2,27 5,4 10 Jahre 2,41 2,2 2,39 -3,3 30 Jahre 2,83 0,5 2,83 -23,5

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen trotz der schwachen Aktienmärkte etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2,2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Beobachter taten sich schwer mit einer Erklärung für das geringe Interesse an Staatsanleihen, die normalerweise als sichere Häfen in Krisenzeiten gefragt sind.

DEVISEN

Mit rund 1,1170 Dollar zeigte sich der Euro im späten US-Handel wenig verändert im Vergleich zum Freitag. Auf dem Euro lastete zwar einerseits die Politkrise in Österreich, die nach Meinung von Analysten das Vertrauen der Anleger in den Euro untergräbt, auf der anderen Seite wurde der Dollar aber gebremst von der jüngsten Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der WSJ-Dollarindex, der den Wert des Dollar gegen einen Korb aus 16 anderen Währungen misst, fiel um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Die Ölpreise zeigten keine einheitliche Tendenz nach Meldungen aus Kreisen der Opec vom Wochenende, wonach beim Treffen im kommenden Monat mit einer Fortsetzung der Produktionsdrosselung zu rechnen ist, die zur Jahresmitte ausläuft. Von den Opec-Nachrichten und den sich weiter verschärfenden Spannungen zwischen USA und Iran profitierte vor allem die US-Ölsorte WTI. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,5 Prozent auf 63,10 Dollar, Brent ermäßigte sich hingegen um 0,3 Prozent auf 71,97 Dollar.

METALLE

Der Goldpreis stabiliserte sich nach den deutlichen Abgaben am Donnerstag und Freitag. Der Preis für die Feinunze zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert bei 1.277 Dollar. Das Edelmetall habe von den zunehmenden politischen Unsicherheiten profitiert, hieß es. Steigende Anleihezinsen dämpften andererseits das Interesse an dem zinslos gehaltenen Gold.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Australische Notenbank bereitet die Märkte auf eine Zinssenkung im Juni vor. Der geldpolitische Rat werde bei seiner Sitzung am 4. Juni über eine Zinssenkung diskutieren, sagte Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA). Es wäre die erste seit August 2016.

USA - INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Herausgabe seiner Steuerunterlage einen Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter entschied, dass Trump eine Vorladung des Ausschusses des Repräsentantenhauses nicht blockieren kann.

HANDELSGESPRÄCHE USA/CHINA

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China haben nach Ansicht eines früheren US-Unterhändlers trotz einiger Rückschläge beträchtliche Fortschritte gemacht. Clete Willems, bis April stellvertretender Direktor des Wirtschaftsrates des Weißen Hauses ist sich sicher, dass es letztlich zu einem Deal kommen wird. In Chinas Führung gebe es Leute, in die die USA große Hoffnungen setzten.

INDONESIEN

Fünf Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Indonesien ist Amtsinhaber Joko Widodo offiziell zum Sieger erklärt worden.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das Bruttoinlandsprodukt Singapurs hat sich im ersten Qurtal revidiert um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht, vorläufig war ein Wert von 1,3 Prozent gemeldet worden. Gegenüber dem Vorquartal wurde ein Wert von 3,8 Prozent annualisiert und revidiert mitgeteilt, nach vorläufig 2,0 Prozent.

KONJUNKTUR THAILAND

Das thailändische Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal zum Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen, was leicht unter der Prognose von 3,0 Prozent liegt.

FORD

streicht die Stellen von 7.000 Angestellten. Das entspreche 10 Prozent dieses Teils der Belegschaft, teilte der Autobauer mit. Damit soll dem rückläufigen Ergebnistrend entgegengetreten werden. Insgesamt beschäftigt der US-Autobauer 70.000 Mitarbeiter.

