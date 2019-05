Nicht zu glauben aber wahr: Gestern unterschritt die Deutsche Bank erneut den bisherigen Tiefstkurs, wenn auch knapp, und am Donnerstag ist HV. Ein solches Desaster um die größte deutsche Bank hat es noch nie gegeben. Auch rückblickend nicht, was immerhin über 130 Jahre währt. Was am Donnerstag herauskommt kann sich jeder denken und wie üblich in Deutschland: Am Ende werden die naiven Aktionäre den völlig unzureichenden Vorstand nebst Aufsichtsrat sogar noch entlasten. Das nennt man wohl Nibelungen-Treue. Unser Rat: Wer engagiert ist bleibt es, aber im übrigen geht es ums Zuschauen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info