Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Woche missglückte am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Über zu geringe Tagesschwankungen könnten sich die Marktteilnehmer dabei nicht beschweren. Eine DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-High-Low-Spanne von rund 250 Punkten habe die deutschen Standardwerte wieder in den Bereich der 12.000er-Marke gedrückt. ...

