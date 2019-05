Die Fusion von T-Mobile mit Sprint gilt als genehmigt, obwohl die Unterschriften noch fehlen. Sprint gewann fast 20 %, T-Mobile + 7 % und aus beiden entsteht die Nr. 3 im amerikanischen Telekommarkt mit dem bislang stärksten Wachstum in der Kundenzahl. Damit ist die künftige Tochter von Telekom, an der diese jedoch nicht mehr die Mehrheit halten wird, der größte Brocken im Telekomkonzern und das Maß aller Dinge, wie man Telekom einordnen könnte. Ob daraus neue Investmentanregungen folgen ist in Journalistenkreisen umstritten. Im wesentlichen alles richtig gemacht, aber als Staatskonzern ohne Fantasie.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info