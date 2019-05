Tokio / Shanghai / Hongkong - Die Lockerung der US-Sanktionen für Huawei hat am Dienstag an den Festlandbörsen in China die Stimmung gehoben. In der Sonderverwaltungszone Hongkong und an der Tokioter Börse blieben die Anleger jedoch in Deckung. Der Nikkei 225 gab am Ende um 0,14 Prozent auf 21 272,45 Punkte nach, während der Hang Seng zuletzt 0,07 Prozent tiefer bei 27 7667,07 Zählern stand.

