Am Montag (20. Mai) war der Tag, an dem für knapp 39.000 Haushalte "in 74 Kommunen" schnelleres Internet verfügbar war - das teilte die Deutsche Telekom mit. Ab dem Tag konnten diese Haushalte "mit bis zu 100 Mbit/s" im Internet surfen. Die betroffenen Haushalte dürfte das wahrscheinlich freuen. Recht interessant ist der Blick auf die Kommunen, die vom Ausbau betroffen sind - hier ein kleiner Auszug, Zitat: "Albbruck, Albstadt-Laufen, Asbach, Bad Marienberg, Bad Peterstal-Griesbach, Bad Rappenau, ...

