Nach einem für Anleger sehr trüben Montag scheinen nun die Schnäppchenjäger zuzuschlagen. Der Dax eröffnet rund ein halbes Prozent im Plus.

Am Montag ging es an der Börse abwärts - mehr als eineinhalb Prozent verlor der Dax. Das ruft heute die Schnäppchenjäger aufs Parkett. Denn wenn am Montag viele Anleger schnell verkauften, um ihre Verluste einzudämmen, sind die Aktien heute vergleichsweise billig. Der Dax eröffnete rund ein halbes Prozent höher.

Dazu bei trug auch eine Übergangslösung im Handelsstreit. Nachdem die USA den zweitgrößten Smartphoneproduzenten der Welt, Huawei, am Freitag auf eine Schwarze Liste gesetzt hatten, gingen Schockwellen durch die Industrie. Am Montagabend kündigte das US-Handelsministerium schließlich eine Übergangsregelung an, nach der US-Unternehmen für 90 Tage weiterhin mit Huawei handeln oder dem Unternehmen Software liefern können, um bestehende Anlagen oder Smartphones zu warten.

In China legten daraufhin die Kurse spürbar zu. Der Index der Börse Shanghai notierte 1,7 Prozent fester, der CSI300 stieg knapp zwei Prozent. Besonders die Aktien von Huawei-Zulieferern gehörten zu den Gewinnern. Doch trotz dieser Lockung rechnen Börsianer rechnen nicht damit, dass sich dadurch die Fronten im amerikanisch-chinesischen Zollstreit langfristig beruhigen.

Und auch ansonsten waren die Vorgaben aus Übersee eher mau. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 21.272 Zähler nach. In den USA verlor der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,3 Prozent auf 25.679 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um ganze 1,5 Prozent auf 7702 Punkte. "Es sieht so aus, als ob der Handelskrieg zunehmend zu einem Technologie-Krieg wird", sagte Seema Shah, Investmentstratege bei Principal Global Investors in London. "Je weiter sich dieser Trend entwickelt, desto größer werden die Kollateralschäden - besonders in Asien und den USA, aber die Folgen werden weltweit zu spüren sein."

Stirnrunzeln verursacht weiterhin das politische Beben in Österreich. Der Wiener Leitindex verlor am Mittwoch 0,6 Prozent. Die zehnjährigen Anleihen der Alpenrepublik rentierten mit 0,23 Prozent etwas fester. Nach dem Bruch der rechts-konservativen Regierung ist offen, von welcher Regierung Österreich bis zur Neuwahl ...

