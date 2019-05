SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den meisten Börsenplätzen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag eine leicht positive Tendenz durchgesetzt, angeführt vom Markt in Schanghai, wo es deutlicher nach oben ging. Nach der jüngsten Verschärfung im Handelsstreit zwischen Amerika und China stehen die Zeichen nun wieder auf leichte Entspannung. So berichtete das Wall Street Journal, dass eine Reihe von US-Unternehmen für 90 Tage vom Verbot der Geschäftsbeziehungen zu Huawei ausgenommen werden sollen. Dies könnte zugleich etwas Luft für die US-chinesischen Handelsgesprächen bringen, hieß es von Beobachtern.

Derweil sagte der Gründer und CEO von Huawei, Ren Zhengfei, sein Unternehmen sei auf das Schlimmste vorbereitet und habe Chips in genügender Zahl eingelagert. Die Exportbeschränkungen der USA werde die Entwicklung der 5G-Technologie nicht behindern und die 5G-Technologie von Huawei werde innerhalb weniger Jahre jedem anderen Unternehmen überlegen sein.

Unterstützung für chinesische Aktien kam auch von Goldman Sachs: die günstigen Bewertungen dieser Aktien seien ein gutes Gegenargument gegen die wegen des Handelsstreits ausgesprochen pessimistische Sicht vieler Anleger. Der Schanghai-Composite kletterte um 1,2 Prozent auf 2.904 Punkte, der HSI in Hongkong drehte im späten Geschäft 0,1 Prozent ins Minus.

Zinssenkung in Australien wird wahrscheinlicher

Am australischen Markt ging es nur etwas nach oben, obwohl Notenbankgouverneur Philip Lowe angekündigt hat, auf der Sitzung am 4. Juni eine Zinssenkung ins Auge zu fassen und der Austral-Dollar darauf lehrbuchmäßig nachgab. Dabei thematisierte er die Notwendigkeit, die Arbeitslosenrate unter 5 Prozent zu bringen, um die Inflation dem Ziel von 2 bis 3 Prozent zu nähern. Es wäre die erste Zinssenkung seit August 2016. Der S&P/ASX-200 verbesserte sich um 0,4 Prozent auf ein neues Zehnjahreshoch. Der Finanzsektor gewann 1,6 Prozent.

Dagegen gab der Markt in Japan minimal ab; der Nikkei-225 fiel um 0,1 Prozent auf 21.272 Punkte. Aktien aus dem Elektroniksektor gaben nach den Verlusten des Vortags wegen der US-Aktion gegen Huawei nochmals nach. Im übrigen zeigten sich einige Märkte erholt, die unlängst nachgegeben hatten, so Südkorea mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 2.063 Punkte. In Seoul stieg der Kurs von Schwergewicht Samsung Electronics um 2,9 Prozent. Hier stützten Spekulationen, dass Samsung in die Bresche springen könnte bei der Belieferung von Huawei. In Taiwan stieg der Taiex um 0,6 Prozent und verzeichnete damit die ersten aufeinander folgenden Handelstage mit Kursgewinnen seit fast drei Wochen.

Unter den Einzelwerten brachen Kangmei Pharma in Shanghai um weitere 5 Prozent ein. Der Handel der Aktie war am Vortag ausgesetzt worden, nachdem das Unternehmen zugegeben hatte, Geld umgeleitet und Aktien im Volumen von mehr als 1 Milliarde Dollar gekauft zu haben. Die chinesische Wertpapieraufsicht hatte am Wochenende dem Unternehmen vorgeworfen, gefälschte Dokumente verwendet zu haben.

In Sydney ging es für Lynas um 15 Prozent steil nach oben. Der Förderer von seltenen Erden will seine Produktion verdoppeln. Zudem rechnet der Konzern mit einer starken Nachfrage und legte einen selbstfinanzierten Investitionsplan vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.500,10 +0,37% +15,12% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.272,45 -0,14% +6,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.066,23 +0,51% +1,23% 08:00 Schanghai-Comp. 2.903,51 +1,15% +16,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.746,20 -0,13% +7,52% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.464,50 +0,64% +7,58% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.187,87 -0,55% +4,45% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,25 +0,12% -5,04% 11:00 BSE (Mumbai) 39.458,96 +0,27% +8,84% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1148 -0,2% 1,1168 1,1157 -2,8% EUR/JPY 122,86 -0,1% 122,95 122,92 -2,3% EUR/GBP 0,8772 -0,0% 0,8775 0,8765 -2,5% GBP/USD 1,2708 -0,2% 1,2728 1,2727 -0,3% USD/JPY 110,20 +0,1% 110,08 110,18 +0,5% USD/KRW 1194,27 -0,0% 1194,74 1193,61 +7,2% USD/CNY 6,9108 -0,0% 6,9123 6,9117 +0,5% USD/CNH 6,9376 -0,0% 6,9393 6,9402 +1,0% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8496 7,8486 +0,2% AUD/USD 0,6877 -0,5% 0,6910 0,6926 -2,4% NZD/USD 0,6507 -0,5% 0,6536 0,6541 -3,1% Bitcoin BTC/USD 7.921,25 -1,7% 8.055,25 7.914,25 +113,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 63,21 +0,5% 0,33 +34,3% Brent/ICE 72,20 71,97 +0,3% 0,23 +31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,88 1.277,75 -0,2% -2,88 -0,6% Silber (Spot) 14,43 14,48 -0,4% -0,05 -6,9% Platin (Spot) 815,14 814,00 +0,1% +1,14 +2,3% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,4% +0,01 +3,7% ===

May 21, 2019

