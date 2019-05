Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell warnt vor Risiken durch steigende Unternehmensschulden

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hält zwar das Risiko durch die zunehmende Verschuldung von Konzernen als nicht prinzipiell vergleichbar mit der Bedrohung für die Wirtschaft, wie es die Subprime-Kredite während der Finanzkrise gewesen sind. Allerdings sollten die Regulierungsbehörden die potenziellen Gefahren, die durch die steigenden Unternehmensschulden entstehen, ernst nehmen.

Clarida sieht in starkem Arbeitsmarkt keinen Inflationstreiber

Die Nummer zwei der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, sieht trotz der aktuell niedrigen Arbeitslosenrate von 3,6 Prozent in den USA keine Situation, die schon über die Vollbeschäftigung hinausgeht. Vom Arbeitsmarkt gehe deshalb auch kein großes Risiko für die Inflation aus, sagte der Vize-Präsident der Fed laut Redetext für eine Veranstaltung in New York.

Australische Zentralbank will im Juni über Zinssenkung sprechen

Die Australische Notenbank bereitet die Märkte auf eine Zinssenkung im Juni vor. Der geldpolitische Rat werde bei seiner Sitzung am 4. Juni über eine Zinssenkung diskutieren, sagte Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA). Es wäre die erste seit August 2016. Derzeit liegt der Leitzins 1,50 Prozent.

USA wollen bei Huawei-Bann temporäre Ausnahmen zulassen

Der in den USA in Ungnade gefallene chinesische Telekommunikationskonzern Huawei und seine US-Zulieferer bekommen eine Gnadenfrist. Die US-Regierung will beim Verkaufsverbot von in den USA produzierten Zulieferprodukten für Huawei temporäre Ausnahmen zulassen. So dürfen einige Unternehmen Huawei 90 Tage beliefern.

Ex-Unterhändler: Handelsgespräche werden zu einem Deal führen

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China haben nach Ansicht eines früheren US-Unterhändlers trotz einiger Rückschläge beträchtliche Fortschritte gemacht. Clete Willems, bis April stellvertretender Direktor des Wirtschaftsrates des Weißen Hauses, ist sich sicher, dass es letztlich zu einem Deal kommen wird. In Chinas Führung gebe es Leute, in die die USA große Hoffnungen setzen. Sie dürften China mit einer stärker marktorientierten Politik prägen.

Trump verliert Prozess um Steuerunterlagen

Im Streit um die Herausgabe seiner Steuerunterlagen hat US-Präsident Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesrichter entschied, dass Trump eine Vorladung des Ausschusses des Repräsentantenhauses nicht blockieren kann. Die Parlamentarier der Demokraten fordern von Trumps langjähriger Steuerberatungsfirma Mazars USA LLP die Herausgabe von Unterlagen.

Österreichs Regierung fällt wegen Ibiza-Skandals auseinander

Drei Tage nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Skandals fällt Österreichs Regierung noch vor den geplanten Neuwahlen im Herbst auseinander. Nachdem Regierungschef Sebastian Kurz die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl forderte, machte dessen Partei ihre Drohung war und kündigte den Rückzug all ihrer Minister aus der Koalition mit Kurz' ÖVP an. Ihre Posten dürften nun bis zu vorgezogenen Neuwahl mit Experten und Spitzenbeamten besetzt werden.

Kramp-Karrenbauer sieht in FPÖ-Skandal "Signal" zu Votum gegen Rechtspopulisten

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht die Rechtspopulisten in Europa durch den Skandal um die österreichische FPÖ diskreditiert. Von den Ereignissen in Österreich gehe das "Signal" aus, bei der Wahl nicht den Rechtspopulisten die Stimme zu geben, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Ihre Partei sehe sich in ihrer Abgrenzungsstrategie bestätigt: Rechtspopulisten seien "keine Koalitionspartner, mit denen wir zusammenarbeiten".

Scholz verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Steuertricks

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will stärker gegen Geldwäsche und Steuertricks vorgehen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, über den die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland berichten. Demnach soll das seit 2017 bestehende Transparenzregister künftig öffentlich zugänglich sein.

Macron fordert "europäische Gründungskonvention" nach Europawahl

Sechs Tage vor der Europawahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "europäische Gründungskonvention" gefordert. "Ich will eine europäische Gründungskonvention nach den Wahlen", sagte Macron in einem Interview mit rund 40 französischen Regionalzeitungen. "Dass die Staats- und Regierungschefs zusammen mit der neuen Exekutive und den Parlamentsvertretern, mit den Bürgern sich die Zeit nehmen, um eine Europa-Strategie für die kommenden fünf Jahre festzulegen."

Widodo offiziell Sieger der Präsidentschaftswahl in Indonesien

Fünf Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Indonesien ist Amtsinhaber Joko Widodo offiziell zum Sieger erklärt worden. Nach den Ergebnissen der Wahlkommission entfielen auf den 57-jährigen Widodo 55,5 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Prabowo Subianto kam demnach auf 44,4 Prozent. Das Ergebnis war aus Furcht vor Protesten und Unruhen ohne vorherige Ankündigung bekannt gegeben worden. Die Wahl hatte am 17. April stattgefunden.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand BIP 1Q +2,8% gg Vorjahr (PROG +3,0%)

Thailand BIP saisonbereinigt 1Q +1,0% gg Vorquartal (PROG +1,1%)

Singapur BIP 1Q annualisiert rev. +3,8% gg Vorquartal (vorläufig +2,0%)

Singapur BIP 1Q rev. +1,2% gg Vorjahr (vorläufig +1,3%)

