Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet nach Halbjahreszahlen von 1130 auf 1100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Nachfragesituation in Großbritannien bleibe herausfordernd und unsicher, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das deutsche Marktumfeld von starkem Wettbewerb geprägt. Sie reduzierte ihre 2019er Schätzungen für den Billigflieger./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 04:00 / GMT WÄHREND DIE UMWELT IN DEUTSCHLAND WETTBEWERBSFÄHIG BLEIBT, STELLT SICH DIE NACHFRAGE IN GROSSBRITANNIEN NOCH HERAUSFORDERND UND UNSICHER. Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-21/09:31

ISIN: GB00B7KR2P84