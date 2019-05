München (ots) -



- Anbietervergleich spart bis zu 44 Prozent der Übernachtungskosten - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur Hotelbuchung



Das Wave-Gotik-Treffen 2019 vom 7. bis 10. Juni lässt die Übernachtungspreise in Leipzig steigen. Eine Übernachtung in der sächsischen Metropole kostet im Juni durchschnittlich 99 Euro. Während des Musik- und Kulturfestivals klettern die Preise auf bis zu 157 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 59 Prozent. Einzelne Unterkünfte im Stadtzentrum erhöhen ihre Preise noch stärker. In der Spitze kostet die Nacht in einem Zimmer gleicher Kategorie während des Wave-Gotik-Treffens mehr als doppelt so viel wie eine Woche später.*)



Übernachtung fußläufig zum Zentrum ab 127 Euro, Anbietervergleich spart bis zu 44 Prozent



Für eine Nacht im Doppelzimmer nach ausgewählten Kriterien zahlen Hotelgäste mindestens 127 Euro. Dafür schlafen sie maximal zwei Kilometer vom Leipziger Stadtzentrum entfernt. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter sparen Hotelgäste bis zu 44 Prozent bzw. 118 Euro pro Nacht. "Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zieht jedes Jahr mehrere Tausend Musikbegeisterte an, dadurch steigen die Hotelpreise", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Wer trotzdem nicht im Zelt schlafen will, findet mit dem Hotel-Vergleich von CHECK24 das beste Übernachtungsangebot."



Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durch CHECK24-Hotelexperten



Kunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten bei den CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.



*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der CHECK24-Kundenbewertung, Preise für ein Zimmer, zwei Erwachsene, Umkreissuche: max. zwei Kilometer Luftlinie vom Zentrum (Markt 1, 04109 Leipzig) entfernt; Übernachtungszeitraum während des Wave-Gotik-Treffens: Samstag, 8.6. bis Sonntag, 9.6.2019; Übernachtungszeitraum Vergleichswochenende: Samstag, 15.6. bis Sonntag, 16.6.2019; Stand der Preise: 15.5.2019; alle betrachteten Hotels und weitere Ergebnisse unter: http://ots.de/viwq24



